Huurder Amstelveense spookwoning had relatie met geliquideerde Luana Luz Xavier

Nadat een woningbeheerder al lange tijd geen contact kon krijgen met de huurder van een woning aan de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen waarschuwde hij de politie. Omdat gevreesd werd dat de huurder misschien overleden was en in de woning lag, betrad de politie het huis.

De woning bleek leeg. Wel waren er rolluiken achter deuren en ramen aangebracht. Dit deed de politie vermoeden dat het pand mogelijk in gebruik was bij criminelen. Die beveiligen woningen waar drugs of geld worden opgeslagen op dergelijke wijze om zo te voorkomen dat de politie of rivalen naar binnen kunnen.

Uit nader onderzoek bleek dat de woning vermoedelijk al jaren niet in gebruik was. Al die tijd werd de huur gewoon doorbetaald. Ook bleek dat de Colombiaanse huurder in het verleden een relatie had met Luana Luz Xavier.

Kleine kinderen

Luz Xavier werd op 8 december 2014 op straat in Amstelveen voor de ogen van haar kleine kinderen geliquideerd. De moord vormde destijds een dieptepunt in een nietsontziende onderwereldoorlog. Xavier speelde een rol in het criminele milieu. Op het moment dat ze vermoord werd had ze een relatie met de bekende crimineel Najib Himmich. Van hem ontbreekt sinds 2014 ieder spoor en zowel binnen de opsporingsdiensten als het criminele milieu gaat men ervan uit dat hij niet meer in leven is.

Het openbaar ministerie vermoedt dat Luana Luz Xavier vermoord is in opdracht van de groepering rondom de, inmiddels tot 11 jaar veroordeelde, crimineel Rico ‘De Chileen’ R. Dit zou gedaan zijn omdat ze na de verdwijning van haar vriend gedreigd zou hebben om naar de politie te stappen. Deze theorie heeft echter nooit geleid tot concrete vervolging.

De woning aan de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen is inmiddels ontruimd. Na een opknapbeurt zal hij opnieuw verhuurd worden.