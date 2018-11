Huur studentenwoning gehalveerd na uitkopen huisjesmelker

De kleinste kamers in het pand kosten nog 'maar' zo'n 250 euro per maand. De beursgenoteerde vastgoedbelegger NSI, eigenaar van het pand, heeft beheerder Marcel van Hooijdonk uitgekocht en hanteert sindsdien huurprijzen volgens het puntensysteem van de Huurcommissie.



Van Hooijdonk is een van de bekende huisjesmelkers van Nederland. Eerder al bleek dat hij tegen de afspraken in Oost-Europese gastarbeiders in het pand, dat was bedoeld voor studentenhuisvesting, had ondergebracht. Die zijn inmiddels verdwenen.



Nieuw contract

Stichting !Woon kreeg vervolgens signalen dat de studenten die er woonden te veel huur betaalden en bepaalde huurcontracten moesten tekenen waardoor ze niet naar de Huurcommissie konden stappen.