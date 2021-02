Hutspot krijgt tweede kans van Dille & Kamille

Beeld Jakob Van Vliet

Het familiebedrijf Dille & Kamille heeft het Amsterdamse winkelconcept overgenomen. De overname betekent dat Hutspot terugkeert naar het pand in de Van Woustraat. Ook staat er een tweede locatie in Eindhoven in de planning. De andere zes locaties blijven voorlopig gesloten.

Met het overnemen van Hutspot wil Hans Geels, directeur van Dille & Kamille, nog meer mensen helpen stapsgewijs duurzamer te leven. “Dat doen we nu al bij Dille & Kamille, maar er zijn veel bewuste en duurzame merken die niet binnen dat concept passen. Die merken willen we nu onder Hutspot aanbieden. En er is aandacht voor lokaal talent. Dat willen we ook stimuleren.”

Betrokken

Medeoprichter van Hutspot, Nick van Aalst, blijft bij de herstart betrokken. “Ik wil graag helpen om in mijn nieuwe rol deze doorstart tot een succes te maken.”

Van Aalst startte het Amsterdamse concept in 2012 samen met Reinier Bernaert en Pieter Jongens. Hun kleine pop-upstore in de Utrechtsestraat groeide uit tot een bedrijf met meerdere vestigingen door het hele land. Het was een van de eerste conceptstores in Nederland. Maar door de coronamaatregelen kwam Hutspot in de problemen.

Voor de crisis investeerde het bedrijf in nieuwe zaken. Zo werd er een derde filiaal geopend in Amsterdam en kwamen er Hutspot-winkels in andere Nederlandse steden, zoals Breda. Jongens: “In 2019 hebben wij drie winkels geopend, een nieuw kostbaar backofficesysteem aangeschaft en meer personeel aangenomen. We hebben gegokt op groei. 2020 zou ons jaar worden.” Door deze investeringen had het bedrijf geen buffer om de klappen van de crisis op te vangen.

Zelf de stekker eruit gehaald

“Om de schade te beperken, hebben we besloten zelf de stekker eruit te trekken,” aldus Jongens. “We werken met 330 verschillende leveranciers en merken en hebben 80 medewerkers. We konden nog wel even doormodderen, maar dat zou het alleen maar erger maken.”

Hoewel het merk Hutspot met de overname volgens Geels een nieuw leven in wordt geblazen, is het wel de bedoeling het merk Hutspot in stand te houden. “We gaan onze kennis en die van Hutspot bundelen en van Hutspot weer een financieel gezond bedrijf maken.”