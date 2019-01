Huren vrije sector stijgen minder snel

Van alle steden stijgen de huren in de hoofdstad het minst. Dit heeft woningwebsite Pararius donderdag bekend gemaakt.



Huurders betaalden eind vorig jaar gemiddeld maandelijks 22,98 euro per vierkante meter huur in de stad. Sinds het derde kwartaal van 2017, toen de huur gemiddeld 22,06 euro per vierkante meter bedroeg, zijn de vrije sector-huren in Amsterdam onafgebroken blijven stijgen.



Stabiliseren

Het vorig kwartaal verwachtte Jasper de Groot, directeur van Pararius, al dat de huren zouden stabiliseren, maar dat was niet het geval. Wel is sprake van een aanhoudende afzwakking van de stijging. "Er komt meer aanbod in de steden en dat drukt de prijzen," aldus De Groot.



De huren in Amsterdam stijgen veel langzamer dan die in de andere grote steden, zoals Den Haag, Rotterdam, waar de huren ongeveer vier procent stijgen. Uitschieter is Utrecht met een stijging van bijna dertien procent, wat volgens De Groot het gevolg is van extreem weinig aanbod.



Vrije sector

Pararius signaleert verder dat de gemiddelde prijsstijging van huren van vrije sectorwoningen in Nederland eveneens afneemt. De huurstijging kwam het afgelopen kwartaal (4,9 procent ten opzichte van eind 2017) voor het eerst sinds bijna vier jaar onder de 5 procent terecht. De prijsdaling zet door, ondanks dat het aantal vrije sectorwoningen dat begin dit jaar te huur werd aangeboden op Pararius landelijk daalde met 12,2 procent ten opzichte van begin 2018.



In provinciale gebieden kunnen de huren nog wel erg hard stijgen. Een goed voorbeeld is Almere, waar de huren van woningen in de vrije sector 22,2 procent stegen ten opzichte van vorig jaar tot 12,55 euro per vierkante meter. De Groot: "Hier is de vraag veel groter dan het aanbod. Woningen die te huur worden aangeboden staan niet lang op de site."