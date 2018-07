Huren vrije sector gestegen door krapte woningmarkt

Het kost starters steeds meer moeite om een woning te kopen Jasper de Groot van Pararius

Alleen in stadsdeel Noord was sprake van een zeer lichte daling vergeleken met vorig jaar, met ongeveer tien cent tot 16,85 euro per vierkante meter.



Rest van Nederland

De huren buiten stad stijgen sneller dan in Amsterdam. In Almere stegen de huren van vrije sectorwoningen 7,3 procent in een jaar tijd. Ook in het zuidelijk deel van de Randstad stijgen de huren snel.



In Rotterdam klommen de huren van vrije sectorwoningen met ruim 12 procent ten opzichte van vorig jaar, tot 15,85 euro per vierkante meter. Voor het eerst betalen inwoners van Rotterdam gemiddeld meer huur in de vrije sector dan in Den Haag.



In de rest van Nederland is eveneens sprake van snel stijgende huren en van een inhaaleffect ten opzichte van de woningmarkt in Amsterdam. In Nijmegen stegen de huren in een jaar tijd 10,7 procent, in Enschede 10,9 procent, in Den Bosch met 9,7 procent en in Tilburg met 8 procent.



Apeldoorn

De grootste stijging tekende zich af in Apeldoorn, waar de vrije sectorhuren binnen een jaar 22,8 procent hoger werden. Pararius signaleert een voortgaande trek naar midden-Nederland.



Directeur De Groot: "Jongeren vertrekken uit de buitengebieden naar de steden. De huren in Friesland, Drenthe en Overijssel blijven achter. Daar daalden de vrije sector huren gemiddeld met ongeveer drie tot vier procent. In Groningen stijgen alleen de huren in de stad Groningen."



