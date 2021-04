Huren vrije sector Amsterdam met bijna 7,5 procent gedaald

Er is fors meer aanbod: eind maart werd ongeveer een kwart méér huurwoningen aangeboden dan in dezelfde periode in 2020. Beeld Getty Images

Opnieuw dalen de gemiddelde huurprijzen in Amsterdam fors. In 2020 zag woningplatform Pararius al een historische daling van bijna 7 procent; in het eerste kwartaal van dit jaar zet die daling een nieuwe spurt in. Vergeleken met de laatste maanden van 2020 is de gemiddelde prijs per vierkante meter met nog eens 1,5 procent gedaald, waarmee huurders nu 7,4 procent minder betalen dan in dezelfde periode vorig jaar. Een gemiddelde vierkante meter woonruimte kost nu 21,76 euro, tegen 16,34 euro in de rest van Nederland.

De prijsdalingen, vergeleken met begin 2020, zijn het grootst in stadsdeel Centrum (min 8,7 procent) Zuid (min 9 procent) en West (min 6,6 procent). Opvallend is dat de daling in de laatste maanden van 2020 leek te stabiliseren, maar nu toch verder doorzet.

Volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius, kan de oorzaak liggen in de toenemende onzekerheid over de toekomst. “Er zijn vacaturestops bij bedrijven en de Amsterdamse bevolking is in 2020 niet gegroeid. Ja, er wordt gevaccineerd, maar we moeten nog maar zien of de vraag naar huurwoningen terugkomt op het niveau dat we gewend waren,” zegt De Groot. De terugkeer naar het ‘oude normaal’ is niet vanzelfsprekend, vrezen verhuurders.

Veel meer aanbod

Het woningplatform registreert volgens De Groot een forse toename van het aanbod. Er werd eind maart ongeveer een kwart méér huurwoningen aangeboden op Pararius dan in dezelfde periode in 2020.

Het is de belangrijkste verklaring voor de prijsdaling. “Op de koopmarkt duurt het altijd even voordat prijzen dalen, omdat mensen langer kunnen blijven zitten als ze willen verhuizen,” legt De Groot uit. “Maar een verhuurder wil koste wat kost voorkomen dat een woning leeg komt te staan omdat zijn kosten doorlopen. Daarom verlagen zij meestal de prijs om snel nieuwe huurders aan te trekken.”

De belangrijkste oorzaken van de aanbodgroei zijn bekend: buitenlandse kenniswerkers zijn onder invloed van de pandemie terug naar hun thuisland gegaan en de woningen die normaal gesproken via vakantieverhuur aan toeristen werd aangeboden, zijn nu beschikbaar voor reguliere huurders. De daling van de huurprijzen is forser in Amsterdam dan elders in Nederland, omdat deze twee categorieën gebruikers van woningen hier veel sterker is vertegenwoordigd.

Huurverhogingen blijven achterwege

Zittende huurders profiteren ook. Niet direct omdat zij huurverlagingen krijgen aangeboden, maar volgens De Groot laten verhuurders de jaarlijkse indexaties steeds vaker achterwege om huurders niet weg te jagen. Daarnaast komen woningen die anders aan een expatkoppel zouden worden verhuurd, nu sneller beschikbaar als groepswoning.

Ook makelaars hebben baat bij de ontwikkeling, ziet De Groot. “Je ziet dat expats van de daling van de huurprijzen gebruikmaken om naar goedkopere woning of een betere plek te verhuizen, waardoor makelaars genoeg te doen hebben.”

Voor verhuurders is de toekomst onzeker, vooral als ook de koopmarkt onder druk komt te staan. “Als de verkoopprijzen inzakken door toenemende werkloosheid of het einde van de coronasteun, komen nog meer woningen in de verhuur terecht,” verwacht De Groot. “Daardoor stijgt het aanbod verder en daalt de prijs, die beweging zit erin.”