Huren in de Amsterdamse vrije sector met bijna 6 procent gedaald

IJburg. Beeld Getty Images

Ook in de rest van Nederland dalen de huren, gemiddeld 0,4 procent. Dit meldt Pararius, een van de grootste sites waarop huurwoningen worden aangeboden. De daling is het sterkst in de grote steden. Eindhoven is koploper, met een daling van 7 procent. Daarna volgt Amsterdam (-5,9 procent), Utrecht (-2,9 procent) en Den Haag (-1,5 procent). Alleen in Rotterdam stegen de huren nog licht.

Voor de coronacrisis vlakten de huurstijgingen al af, zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. “Op een gegeven moment kunnen mensen niet meer huur betalen.” Maar de pandemie veroorzaakt nu de eerste landelijke huurdaling in zes jaar, volgens Pararius. Dit komt vooral doordat expats en toeristen wegblijven. Buitenlandse kenniswerkers zijn belangrijke afnemers van duurdere huurhuizen. Doordat zij in veel minder groten getale naar Nederland komen, neemt het aanbod aan huurhuizen toe en dalen de prijzen.

Vakantieverhuur

Doordat het toerisme nagenoeg stilligt, neemt ook vakantieverhuur van woningen af. Huizen die eerst op Airbnb stonden, worden nu aangeboden voor reguliere verhuur. Immigratie en vakantieverhuur spelen vooral in de grote steden, geen wonder dat daar de huren het hardst dalen.

Vorig kwartaal daalden de huren in de Amsterdamse vrije sector al, landelijk was toen nog sprake van een stijging. Het CBS meldde vorig kwartaal nog een flinke huurstijging, landelijk en in Amsterdam. Dit verschil valt te verklaren doordat Pararius en CBS andere cijfers hanteren. Pararius kijkt alleen naar huren in de vrije sector en van woningen die vrij zijn gekomen en op de site zijn aangeboden. Het CBS neemt ook de sociale huren mee, en die stegen vorig kwartaal het hardst.