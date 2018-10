Huren in Amsterdam tóch weer omhoog

Het afgelopen jaar werd verwacht dat de huren in de hoofdstad na jarenlange stijging al zo hoog waren dat ze voorlopig een plafond bereikt zouden hebben. Maar nu blijken de vrije sectorhuren in de stad het afgelopen kwartaal toch gewoon weer omhoog gegaan.



Dit heeft het online woningplatform Pararius dinsdag bekend gemaakt. Gemiddeld betaalden nieuwe huurders in Amsterdam het afgelopen kwartaal 22,83 euro per vierkante meter, 3,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.



In Nieuw-West stegen de huren gemiddeld 11,7 procent tot 18.33 euro per vierkante meter per maand. In alle stadsdelen stegen de huren ten opzichte van vorig jaar.



Olievlek

Elders in Nederland stijgen de huren inmiddels veel harder dan in Amsterdam. Almere geldt als een uitschieter. De huren lagen op 12,59 euro per vierkante meter, twintig procent hoger dan vorig jaar.



"Net als bij koopwoningen spreiden de hoge huurprijzen zich uit als een olievlek," zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. "Door de hoge prijzen in Amsterdam zijn de huren in omliggende steden als Haarlem sterk meegegroeid. Huurders wijken daardoor uit naar andere, goedkopere, gemeenten die verder weg gelegen zijn, of waar men in eerste instantie niet aan dacht."



Rotterdam

Binnen de vijf grootste steden is Rotterdam koploper. Nieuwe huurders betaalden er het afgelopen kwartaal 16,50 euro per vierkante meter, 14,3 procent meer dan vorig jaar. De vrije sectorhuren liggen daardoor in Rotterdam inmiddels al op het niveau van Utrecht.



De huren in Rotterdam liggen al hoger dan in Den Haag, terwijl het twee jaar geleden nog goedkoper was een vrije sectorwoning in de Maasstad te huren. De tweede plaats waar huren snel stijgen is Eindhoven.



Landelijk bedraagt de gemiddelde stijging 5,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat cijfer wordt vertekend door de geringe huurstijgingen in Amsterdam. Als Amsterdam buiten de statistieken wordt gehouden zou de gemiddelde stijging van de huren in Nederland 7,7 procent bedragen.



Brexit

Oorzaken voor de forse huurstijgingen zijn volgens De Groot het tekort aan koopwoningen, waardoor meer mensen een huis gaan huren. De Groot spreekt van een prijsopdrijvend effect.



Verder noemt hij de groei van de bevolking en de groei van de economie waardoor meer expats naar Nederland komen en mensen die meer geld hebben om wat te kopen of te huren. Een bijkomende factor is volgens De Groot de Brexit, waardoor veel Britse bedrijven, zoals het Europees Medicijn Agentschap (EMA), naar Amsterdam en omgeving komen.