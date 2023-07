Huren in Amsterdam stijgen met 8 procent, aanbod woningen daalt met bijna een derde

Vrije sector huurwoningen op de Oostelijke Eilanden. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

In een aantal stadsdelen kruipt de vierkantemeterprijs voor dergelijke huurwoningen naar de dertig euro. Nieuwe huurders betaalden in Zuid 29,09 euro per vierkante meter per maand. In Centrum is de gemiddelde vierkantemeterprijs in het tweede kwartaal van dit jaar inmiddels opgelopen tot 29,06 euro.

Tegelijk komen er minder woningen beschikbaar. In het tweede kwartaal van dit jaar daalde het aanbod in Amsterdam met 29 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, waarin het aanbod ook al 44 procent lager was dan in het tweede kwartaal van 2021.

De stijging van de huren in de vrije sector is slecht nieuws voor de doorstroming op de woningmarkt: mensen die in een sociale huurwoning zitten denken wel drie keer na voor ze overwegen zich op de particuliere huurmarkt te storten. Hierdoor komen er weinig van dergelijke woningen vrij. De liberalisatiegrens ligt op 808 euro, maar er komen nauwelijks woningen beschikbaar tussen die grens en 1200 euro.

Dit blijkt uit cijfers die donderdagochtend zijn gepresenteerd door woningplatform Pararius. Volgens de organisatie daalt sinds de invoering van de ‘WOZ-cap’ in mei 2022 het aantal huurwoningen dat wordt aangeboden in de vijf grote steden drastisch in vergelijking tot het aanbod in heel Nederland, terwijl de vraag juist toeneemt.

Stapeling van maatregelen

Door de invoering van die WOZ-cap in het woningwaarderingsstelsel vallen veel woningen van de vrije sector terug naar de sociale sector. In het tweede kwartaal van 2023 werden in de vijf grote steden 27 procent minder huurwoningen aangeboden dan een jaar geleden.

Dat dat aantal woningen afneemt, is volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius, geen verrassing. “Dit is een direct gevolg van de opeenstapeling van maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog wil nemen om de woningmarkt te verbeteren. Huurwoningen die vrijkwamen van huurders, werden veelal niet meer opnieuw verhuurd, maar verkocht. Huurders die niet terechtkunnen op de sociale huurmarkt en niet willen of kunnen kopen, worden hierdoor benadeeld.”

300 reacties per woning

Vorige maand werd al bekend dat het aantal reacties op beschikbare woningen met maandhuren tussen 1000 en 1500 euro in Amsterdam in twee jaar is vertwintigvoudigd: van zeven in het eerste kwartaal van 2021 via 29 in 2022 naar 50 reacties dit jaar. In de schaarse woningen onder de 1000 euro is de animo nog massaler: gemiddeld zijn er 300 geïnteresseerden per vrijgekomen woning. Terwijl de vraag snel stijgt, is het aantal huurwoningen dat vrijkomt in twee jaar schrikbarend gedaald van iets minder dan 7000 naar iets meer dan 2500 per kwartaal.

De overheid is druk bezig met nieuwe wet- en regelgeving voor de woningmarkt. Eerder stemde de Tweede Kamer in met een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten te verbieden. Volgens Parariusdirecteur De Groot lijkt die maatregel gunstig voor woningzoekenden, maar brengt hij ook een negatief effect met zich mee. “We gaan in de grote steden weer terug naar de situatie van voor 2016, waarbij expats de voorkeur genieten boven Nederlandse huurders. Expats verhuizen doorgaans weer na twee tot drie jaar, waardoor verhuurders meer vrijheid genieten om over hun woning te beschikken.”

