Hun housefeesten zijn altijd nét een beetje anders: ‘Het Amsterdamse nachtleven kan wel wat vernieuwing gebruiken’

Een jonge generatie feestorganisatoren staat op in Amsterdam. Ze willen de boel opschudden en vernieuwen met feesten op bijzondere locaties waar veel bij komt kijken. ‘We roepen maar wat vage dingen die in ons opkomen en doen het gewoon. Fuck it.’

House of Arts, @hous3ofarts

“Het idee is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven: een feest neerzetten dat anders is dan een ‘standaard party’, omdat ik vind dat het nachtleven in Amsterdam wel wat vernieuwing kan gebruiken,” zegt Jordi Binnerts (23). Vier jaar geleden begon hij een kunstgalerie, in een ruimte die hij voor een korte periode kon huren. Het idee was om daar samen met zijn vrienden Manu Schelvis (22) en Kymo de Valk (21) jonge kunstenaars een plek te geven in combinatie met een feest. “Dit concept was zo’n succes, dat we snel daarna benaderd werden door nachtclub Lovelee om daar hetzelfde te doen,” zegt Binnerts.

Tot op de dag van vandaag staan house en kunst centraal bij House of Arts. Zo legt een kunstenaar het feest altijd vast op doek en kunnen kunstenaars zich ook uitleven op de bezoekers. “Je kon bijvoorbeeld een tooth gem (klein sieraad voor op een tand, red.) laten zetten, kleding laten versieren, spelletjes spelen op een flipperkast of, om de nacht helemaal ‘memorabel’ te laten zijn, een tatoeage laten zetten,” vertelt Schelvis. Waar al deze ideeën vandaan komen? “We roepen maar wat vage dingen die in ons opkomen en doen het gewoon. Fuck it,” zegt Binnerts.

Elk feest draaien er dj’s uit een vaste pool, aangevuld met nieuwe talenten uit Amsterdam. Daarvoor hebben de drie ook het platform 7 Samurai DJ Academy opgericht. “Daar leiden we beginnende dj’s op, of begeleiden we ze, zodat ze zich nog beter kunnen ontwikkelen,” zegt Schelvis.

In de coronaperiode probeerden de drie zo goed als kon ook feesten te organiseren. “Toen hebben we buiten feesten gegeven, bij onder andere de Beurs van Berlage,” vertelt Schelvis. “Naast muziek waren er ook interactieve dingen voor bezoekers. Overal lagen tafelkleden waarop je kon tekenen, er stonden kunstwerken en er konden spelletjes gespeeld worden. En de dj-sets waren van tevoren opgenomen, want dj’s mochten toen niet live spelen.”

Maar nu corona definitief voorbij is, wil House of Arts graag weer terug naar de basis en feesten organiseren zoals ze begonnen zijn. “We zijn aan het kijken naar een nieuwe, creatievere en ruwe locatie, zodat we ons concept zelf kunnen neerzetten,” zegt Schelvis. “Feesten organiseren in de Lovelee is natuurlijk hartstikke leuk, maar dat is in principe gewoon een reguliere club en daardoor zullen veel mensen na een avondje zeggen: ‘Wow, dat was een leuk avondje Lovelee’, zonder dat ze weten wie het organiseert. Hopelijk zeggen mensen binnenkort weer: ‘Dat was een leuk avondje House of Arts.’”

Maxim van der Meer en Jens Bartlema van Club Roto. Beeld Nina Schollaardt

“Alles ging ineens zó snel, we hadden veel dingen nog niet eens goed geregeld,” zegt Maxim van der Meer (24). “Zo hadden we te weinig tijd voor de opbouw, lukte een soundcheck niet en hadden we onvoldoende kluisjes.”

Afgelopen zomer organiseerde hij samen met zijn vriend Jens Bartlema (23) voor het eerst een feest voor 300 mensen op een zeilschip. Kort daarna bouwden ze de Amstelpassage op Centraal Station om tot een feestlocatie en gaven daar een grote party voor 800 mensen. “Die plek kwam via via op ons pad. Een kans die we niet konden laten schieten,” zegt Bartlema.

Dat ze zo hard kunnen groeien komt mede door de hulp die ze krijgen van Casper Fok (29). Hij heeft al meer dan tien jaar ervaring in de evenementenbranche. “Door zijn vele connecties konden we ons derde feest geven in het Koninklijk Instituut voor de Tropen,” vertelt Van der Meer. “Een hele bijzondere locatie waar nog nooit eerder zo’n groot housefeest was gegeven. En de laatste editie was in The Crane op de NDSM-werf, een intieme plek voor 80 mensen boven in een hijskraan. Hiermee wilden we laten zien dat het gaat om het gevoel.”

Er komt veel bij kijken als je een feest geeft op een locatie die niet gebouwd is als nachtclub, ze moeten met veel extra dingen rekening houden, leggen de twee uit. “Doordat we dit soort unieke locaties gebruiken is het soms lastig met de akoestiek,” vertelt Van der Meer. Bij een feest dat ze in het Tropenmuseum gaven, merkten ze dat het veel lastiger was om het geluid op goed niveau te krijgen dan laatst in de Bijlmerbajes. Van der Meer: “Een van de oplossingen is dan bijvoorbeeld om doeken voor het plafond te hangen, maar dan zie je de charmes van zo’n authentieke locatie minder goed. Dus daarover zit je altijd in dubio.”

Volgens Van der Meer is geluid namelijk een van de belangrijkste pijlers van een feest. “Je moet housemuziek echt tot in je tenen kunnen voelen,” zegt hij. “Als dat niet goed overgebracht kan worden, is een feest wat mij betreft niet geslaagd.”

Om hun feesten naast de locaties ook speciaal te houden, probeert Club Roto ook veel ‘verborgen talenten’ uit Amsterdam te laten draaien. “Het blijft daardoor altijd een grote verrassing,” zegt Bartlema. “Wanneer je grote artiesten uitnodigt, weet je dat iedereen toch wel komt. Met die talenten proberen we juist echt een community te bouwen van mensen die het liefst altijd naar onze feesten komen, omdat ze van Club Roto zijn.”

Janick Scheenhart, Marc Root, Alex Tellekamp en Dave Diepeveen van Guerrilla Events. Beeld Nina Schollaardt

“Als een soort guerrillastrijders kwamen we in coronatijd in opstand tegen de overheid, omdat we het niet eerlijk vonden dat de Formule 1 mocht doorgaan, maar clubs nog steeds gesloten moesten blijven,” legt Dave Diepeveen (31) uit. Samen met zijn vrienden Janick Scheenhart (22), Alex Tellekamp (22) en Marc Root (23) ging hij daarom illegale feesten organiseren met de naam Guerrilla.

“Om mijn vrienden te zien, nieuwe contacten te leggen en lekker los te kunnen gaan op een feest, organiseerden we illegale raves in de bosjes achter Thuishaven, vlak bij Station Sloterdijk,” zegt Scheenhart. “We hebben toen zo’n drie feesten buiten gegeven. Naar het eerste feest kwamen vierhonderd mensen en bij het laatste waren er al meer dan duizend mensen aanwezig. Toen het winter werd hebben we het naar binnen verplaatst, naar de kantine van een voetbalclub en kantoorpanden. Daar waren meestal tussen de driehonderd en vijfhonderd mensen aanwezig.”

Na corona wilden de vier niet stoppen met het organiseren van feesten en gingen ze kijken hoe ze verder konden gaan op een legale manier. “Dit begon in de Lovelee, maar later zijn we feesten op unieke locaties gaan geven,” zegt Scheenhart. “We hebben nu feesten gedaan in de Koepelkerk en de Loft, boven in de A’dam Toren. Ook hebben we paar feesten gehad op wat toegankelijkere plekken zoals het Transformatorhuis, IJland en op boten.”

Toch willen ze met Guerilla het liefst feesten blijven geven op locaties met een rijke historie, met een mooie omgeving of goede ligging in de stad. “Bij deze externe locaties moeten we wel goed kijken naar de mogelijkheden qua akoestiek en licht,” legt Scheenhart uit. “Daarvoor hebben we geluidstechnici gespecialiseerd in akoestische metingen, die bij elke nieuwe locatie een meting uitvoeren. Om er voor te zorgen dat het geluid goed is werken we met kleine speakers, waardoor de muziek in elke hoek goed klinkt.”

Bij Guerilla draaien ze vooral techno en tech-house. In tegenstelling tot hun concurrenten werken ze wel met grote dj’s, zoals De Sluwe Vos en Michel de Hey. “Maar dat spannende rebelse gevoel dat we in het begin hebben gecreëerd, moet blijven terugkomen,” zegt Diepeveen. “Dat doen we door iedere plek om te bouwen tot jungle. Dat gaan we ook doen op Mysteryland, waar we aankomende zomer een eigen stage gaan hosten. Het wordt nu toch wel wat serieuzer allemaal.”