Hulpacties voor bemanning Sea Pioneer op touw gezet

"Het is mooi om te zien hoe iedereen zich hier om de bemanning bekommert"

Stichting Zeemanswelvaren Amsterdam, de organisatie achter het Seamen's Centre, heeft de havengemeenschap gevraagd om geld te storten voor hulp aan de bemanning van de Sea Pioneer. De eerste honderden euro's komen nu binnen, aldus voorzitter Jurriaan Blom van de stichting. "Maar er wordt ook veel aangeboden in natura. Het is mooi om te zien hoe iedereen zich hier om de bemanning bekommert. In een andere uithoek van de wereld was de bemanning toch reddeloos geweest. Dit is toch een vorm van moderne slavernij."



Van Cuba naar Amsterdam

De Sea Pioneer voer vorig jaar november vanuit Cuba naar Amsterdam om een lading nafta te lossen. Daar eindigde de reis van de 170 meter lange tanker, vanwege een beslaglegging op het schip door een schuldeiser. Het is vooral de bemanning, afkomstig van de Filipijnen en uit Pakistan, die de dupe is van de situatie. Het salaris over december is nog niet betaald, waardoor hele families in de thuislanden in de problemen komen.



Het in Griekenland gevestigde Trinity Ships Inc., dat het management van het schip verzorgt, liet vorige week weten dat het salaris eind vorige week zou worden betaald. Dat is nog niet gebeurd. "Ik heb goede hoop dat dit op korte termijn gaat gebeuren," aldus Aswin Noordermeer, inspecteur van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF), die vandaag aan boord was.



Winterjassen

Naast de hulp van buiten zijn ook de omstandigheden aan boord van het schip nu beter. Vorige week droeg de bemanning nog winterjassen aan boord, omdat vanwege brandstofbesparing de verwarming in sommige ruimtes was uitgeschakeld. Die beperking is inmiddels opgeheven. Ook mogen ze nu de hele dag door warm water gebruiken, in plaats van een uur per dag.



Omdat de plek nodig was voor een ander schip is de Sea Pioneer verplaatst van de Amerikahaven naar de Afrikahaven. Hoelang het daar nog blijft liggen is onbekend. Trinity Ships Inc. liet vorige week weten dat de Sea Pioneer in de Amsterdamse haven zal blijven liggen totdat het is verkocht. Tot die tijd gaat de Havendienst iedere week even langs, om te kijken hoe het met de bemanning gaat.



De SP heeft raadsvragen heeft gesteld over de situatie. De partij vindt dat dit soort schepen niet in de Amsterdamse haven welkom zouden moeten zijn.