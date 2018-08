Hulp gemeente schiet tekort voor mensen met beperking

Waarom bel je eigenlijk de gemeente? Telefoniste gemeente Amsterdam

Ongeduldig

De medewerkers van de loketten zijn vriendelijk, maar de hulp laat soms te wensen over, volgens de testers. De medewerkers vragen te weinig door of ze weten geen goede oplossing.



De testers kregen ook geen antwoord op vragen die ze via de mail hadden verstuurd. Ook had een tester een vervelende ervaring met een medewerker van de gemeente aan de telefoon.



Dierenopleiding

Tester Timo wilde weten waar hij moest zijn om een dierenopleiding te volgen. Als hij telefonisch contact met de gemeente wil opnemen, schrikt hij al van het bandje met het keuzemenu en verbreekt in eerste instantie de verbinding.



Als hij bij de tweede poging een vrouw aan de lijn krijgt, is de medewerker ongeduldig. Ze vraagt hem op luide toon waarom hij eigenlijk met de gemeente belt. De tester is door het gesprek zo van slag dat hij ophangt.



Opleiding

Voor de mystery guests is ook de website van de gemeente te ingewikkeld. Dat gold ook voor het invullen van formulieren en brieven. Als de testers de gemeente wilden bellen, konden ze het telefoonnummer van de gemeente maar moeilijk op de website terugvinden.



De rijksinspecties raden onder meer aan om het keuzemenu aan de telefoon korter te maken, mails te beantwoorden en telefonisten een opleiding te laten volgen om mensen met een licht verstandelijke beperking sneller te herkennen.



Niet alleen in Amsterdam, ook in Goes, Utrecht, Westellingwerf en Winterswijk keken mystery guests naar de toegankelijkheid in de gemeenten.



Lees hier het rapport over het onderzoek in de gemeente Amsterdam