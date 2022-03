Hulp bieden aan Oekraïners? Hier kun je terecht, in Amsterdam en online

Een kind verzamelt gedoneerd speelgoed aan de grens tussen Polen en Oekraïne. Beeld AP

De Poolse Bibliotheek (Keizersgracht 174, Centrum)

Bij de Poolse Bibliotheek is de inzamelingsactie ‘Solidariteit met Oekraïne!’ gestart. Van 28 februari tot en met 4 maart kun je spullen afleveren. De precieze tijden en een lijst van benodigde spullen zijn te vinden op de website. Hulpverleners zorgen dat de donaties aan de Oekraïense grens worden afgeleverd en terechtkomen bij mensen in nood.

Russisch-Orthodoxe parochie (Lijnbaansgracht 47, Centrum)

Vanuit de Parochie van de Heilige Nikolaas is een groep opgericht om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Donatie in de vorm van langer houdbaar voedsel (geen glas) en producten voor persoonlijke hygiëne kan worden gedaan door het zelf naar de kerk te brengen. Dat is deze week dagelijks mogelijk tussen 17.00–19.00 uur en volgende week tussen 18.30–21.00 uur. De spullen worden vervolgens door vrijwilligers aan de Oekraïense grens afgeleverd.

Het is ook mogelijk om via de parochierekeningen vluchtelingen financieel te steunen. Geld overmaken kan worden gedaan onder de naam ‘Orthodoxe Parochie H. Nicolas’ met als bericht ‘hulp aan vluchtelingen’. Hiermee wordt voedsel, hygiëneartikelen en EHBO gekocht en helpt de parochie het werk van vrijwilligers aan de grens te ondersteunen.

Groene Hub (Holendrechtplein 44, Zuidoost)

De Groene Hub houdt op dinsdag 1 en woensdag 2 maart een inzamelingsactie voor de Oekraïners die zijn getroffen door de oorlog. Tussen 10.00–17.00 uur nemen vrijwilligers graag de volgende spullen in ontvangst: dekens, zoutoplossing, medische middelen zoals ontstekingsremmers, pijnstillers, ontsmettingsmiddelen en pleisters, hygiëne producten zoals zeep, shampoo, gel, tandpasta, (thermo-)ondergoed voor kinderen en vrouwen, sokken, handschoenen, mutsen, camping gasbranders, gasflessen, zaklampen en wegwerpbestek en -borden/-kommen. Kleding is niet meer nodig.

Collectepunt aan huis (Hogeweg 114, Oost & Sloterdijk, West)

Op diverse punten in Amsterdam kunnen spullen worden gedoneerd bij woon- of bedrijfsadressen. Lisanne Sweere deelt via haar Instagrampagina dat zij dinsdag 1 maart tot en met donderdag 3 maart slaapzakken, dekens en fleecedekens (schoon en in goede staat) inzamelt voor Oekraïners op de vlucht.

Ook Ewa Perlik Perlińska doet via Instagram een oproep tot het doneren van spullen. In een post is te lezen hoe haar te bereiken en naar welke spullen ze precies op zoek is. De inzameling vindt plaats op woensdag 2 maart vanaf 19.00 uur en donderdag 3 maart vanaf 20.00 uur.

Takecarebnb, RoomForUkraine & OnderdakOekraïne

De vluchtelingen uit Oekraïne hebben dringend opvang nodig. De organisatie Takecarebnb en initivatieven als RoomForUkraine, OnderdakOekraïne houden zich hiermee bezig. Takecarebnb, een organisatie die samenwerkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA, regelt logeerplekken voor erkende asielzoekers bij gastgezinnen in Nederland. Over het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne schrijven zij het volgende: ‘Het is goed om in gedachten te houden dat mensen die net in Nederland aankomen en asiel aanvragen niet meteen bij een gastgezin terecht kunnen. Eerst moeten zij door de IND-procedure heen en pas na het verkrijgen van de verblijfsvergunning kunnen zij logeren bij een gastgezin. Hier gaat even tijd overheen. Het heeft wel zin om je al aan te melden, zodat wij vast kennis kunnen maken en in kaart kunnen brengen wie we waar kunnen plaatsen.’

Airbnb

Ook Airbnb zet zich in om Oekraïners van tijdelijke woonruimte te voorzien. Behalve door zelf woningen aan te bieden, doen ze dat door ook aan andere hosts op te roepen om te helpen. Via de website kunnen mensen zich aanmelden om onderdak aan te bieden. Je hoeft geen bestaande Airbnb-host zijn om je aan te melden.

Stichting Oekraïners in Nederland

De Stichting Oekraïners in Nederland heeft onlangs een inzamelingsactie geopend om slachtoffers in Oekraïne te helpen. Ontvangen gelddonaties gebruiken zij om te voorzien in de behoeften van het leger: rehabilitatie van gewonde soldaten, ondersteuning van de families van de doden en ondersteuning van de kinderen die werden gedwongen te vluchten uit de bezette gebieden. Geld doneren kan via de website.

Open Embassy

Mensen kunnen zich ook aansluiten bij Open Embassy, dat een netwerk bouwt van mensen die van steun kunnen zijn voor Oekraïners die in Nederland terechtkomen, of die hier al zijn en niet terug kunnen. De stichting is onder meer op zoek naar mensen die goed Engels spreken, goed informatie kunnen verzamelen en/of het Oekraïens machtig zijn. Het netwerk wordt ingezet om Oekraïense vluchtelingen te helpen met huisvesting, mentale gezondheid en praktische en juridische zaken.

Joods Humanitair Fonds

Onder vermelding van ‘Oekraïne actie' kan geld gedoneerd worden aan het Joods Humanitair Fonds (JHF). De donaties worden ingezet om hulp te bieden aan Joodse Oekraïners die naar Nederland vluchten.

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een inzamelingsactie geopend voor directe humanitaire hulp in Oekraïne. Geld kan worden gedoneerd aan Giro 5125 of via de nationale actie aan Giro 555. Het Oekraïense Rode Kruis geeft eerste hulp op de plekken in het land waar geen goede toegang tot gezondheidszorg is. Ook leveren ze medische hulpgoederen aan ziekenhuizen en gezondheidscentra.

UNHCR

De vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden. Hulpverleners zorgen onder meer voor noodopvang, noodhulpgoederen en gezondheidszorg aan de meest kwetsbare mensen. Door geld te doneren kan deze hulp worden ondersteund.

Kent u nog meer plekken in Amsterdam waar hulp wordt geboden aan Oekraïners? Laat het ons weten door contact op te nemen via Whatsapp op de tiplijn van Het Parool of mail naar redactie@parool.nl.