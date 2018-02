Huizenprijzen wederom het hoogst in Bloemendaal

Daar verwisselden huizen door de bank genomen voor 776.000 euro van eigenaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



In Wassenaar, Laren (Noord-Holland), Blaricum en Heemstede kostte een nieuw optrekje gemiddeld ook meer dan een half miljoen euro.



Amsterdam volgt op gepaste afstand, hier lag de gemiddelde verkoopprijs van een woning vorig jaar op bijna 408.000 euro. In een jaar tijd zijn de prijzen in de hoofdstad met 13,5 procent gestegen, zo werd eerder al bekend.



Groningse gemeenten

In Bloemendaal lag de gemiddelde verkoopprijs van een woning 5,5 keer hoger dan die in Delfzijl, de goedkoopste gemeente van Nederland. Daar moest gemiddeld 141.000 euro neergeteld worden voor een huis.



Groningse gemeenten scoren al jaren laag op de woningmarktranglijst. In de vier voorgaande jaren had Pekela nog de laagste gemiddelde verkoopprijs. Pekela deed het nu net ietsje beter dan Delfzijl.



Ook bijvoorbeeld Heerlen, Oldambt, Veendam, Kerkrade, Den Helder en Schiedam zaten wat betreft gemiddelde huizenprijs ver onder het landelijk gemiddelde van ruim 263.000 euro.`



Volgens het CBS zijn de verschillen tussen gemeenten in 2017 groter geworden in vergelijking met 2016.



