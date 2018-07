Huizenprijzen in grote steden dalen: ook in Amsterdam?

Het is een opmerkelijke kentering: in Londen zijn de huizenprijzen begin dit jaar één procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee kwam een eind aan een hallucinante prijsstijging van 53 procent in vijf jaar.



Ook in Stockholm, Sydney en Melbourne daalden de prijzen, in de Australische steden zelfs voor het eerst in twintig jaar, blijkt uit een rapport van de onderzoeksafdeling van Rabobank.



Het zijn steden ver van Amsterdam, maar desalniettemin is deze trend belangrijk voor de ontwikkelingen hier.



De huizenprijzen van mondiale steden doorlopen meer en meer dezelfde ontwikkelingen, zegt Christian Lennartz, woningmarkteconoom bij RaboResearch - iets wat ook blijkt uit onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds.



De overheid

De grootste aanzet voor de prijsdalingen komt van de overheid, tonen de ervaringen over de grens.



In Londen dalen de prijzen doordat er in Groot-Brittannië een hogere overdrachtsbelasting op tweede woningen is ingevoerd, bedoeld om beleggers in te tomen.



In Zweden gelden strengere aflossingsregels en in Canada (ook in Toronto dalen de prijzen) en Australië kunnen huizenkopers minder lenen.