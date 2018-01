Huizenprijzen in Amsterdam 13,5 procent gestegen

Het vinden van een volgend huis is in Amsterdam erg lastig Sven Heinen van de Makelaarsvereniging Amsterdam

Het probleem is volgens Heinen dat het aanbod van woningen laag blijft, ruim 18 procent minder dan een jaar eerder.



Een laag aanbod bij een groeiende vraag zorgt voor aanhoudende prijsstijgingen.



Het aanbod is laag, omdat veel huizenbezitters wel willen, maar niet kunnen verhuizen, omdat een volgende woning onbetaalbaar is.



"Een huis verkopen is geen kunst, maar het vinden van een volgend huis is in Amsterdam erg lastig," aldus Sven Heinen.



In heel Nederland stegen de prijzen afgelopen jaar ruim negen procent.



