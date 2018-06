Huizenprijzen hoger dan ooit

Dat was tot nu toe het hoogste niveau ooit voor de huizenprijzen. De prijzen stegen in mei bijna 9 procent in vergelijking met een jaar eerder.



In april gingen de huizenprijzen op jaarbasis ook al met bijna 9 procent omhoog. Sinds het dieptepunt in juni 2013 is sprake van een stijgende trend. Een woning kostte vorige maand circa 28 procent meer dan toen.



De meeste miljoenenwoningen staan in Amsterdam. In april telde de hoofdstad in totaal ruim achtduizend woningen die meer dan 1 miljoen waard zijn. De meeste daarvan staan op de Keizersgracht: 405 van 1055 koopwoningen zijn daar meer dan een miljoen waard.



