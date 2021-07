Huizenprijzen gaan weer door het dak: Amsterdam-Noord 18 procent duurder

Het aanbod van koopwoningen is op dit moment zeer klein. Beeld Robin Utrecht/Hollandse Hoogte

Huizenprijzen stegen de afgelopen kwartalen iets minder hard dan de laatste paar jaar, onder meer door het vertrek van Amsterdammers die door de pandemie op zoek gingen naar een grotere woning buiten de stad. Maar die trend lijkt tot staan gebracht, zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de Amsterdamse makelaarsvereniging MVA, bij de presentatie van de tweede kwartaalcijfers van 2021.

Ten opzichte van het vorige kwartaal nam de gemiddelde transactieprijs tussen april en juni met 8 procent toe, naar 545.000 euro. De belangrijkste oorzaak voor de stijging is het gebrekkige aanbod van koopwoningen in Amsterdam, zegt Wijnen. Vorig jaar werden er met name meer nieuwbouwwoningen vervroegd in de verkoop gebracht vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. Ook het verlangen van stedelingen om tijdens de lockdowns hun kleine huizen te verruilen voor ruimte en groen, was een reden dat er meer stadswoningen werden aangeboden. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 werden er in Amsterdam in 2021 38 procent minder woningen aangeboden, met slechts 1967 verkochte woningen tussen april en juni.

Volgens Wijnen heeft ook de verlaagde overdrachtsbelasting een verstorend effect gehad op de woningmarkt. Op 1 april liep een tijdelijke voordeelregel van deze tax af, waardoor veel woningverkopen dit jaar naar voren zijn gehaald. Daardoor is het aanbod dit kwartaal nog kleiner, met een fellere prijssprong tot gevolg.

Het steeds krappere aanbod is een voorbode van wat weleens een extreem jaar kan gaan worden, zegt Wijnen. “Dit kwartaal zien we een behoorlijke extra prijsstijging. De vraag is of dit zich zo doorzet, maar de rek is er blijkbaar nog steeds niet uit. Elke keer weer verbaas je je dat het nog gekker kan.”

Gezinswoningen in Noord populair

Ook werden diverse records gebroken. Zo steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs in Amsterdam voor het eerst boven de 6500 euro. De laagste vierkantemeterprijzen ziet de MVA terug in Zuidoost (3635 euro) en de hoogste in West (7661 euro), omdat daar meestal kleine appartementen worden verkocht. In Zuid kwam de gemiddelde transactieprijs dit kwartaal uit op 713.000 euro, ook een niet eerder bereikt hoogtepunt.

Spectaculair zijn de prijsstijgingen in stadsdeel Noord. “Daar staan relatief veel woningen met een tuintje en drie slaapkamers, waar mensen tijdens corona naar op zoek waren,” zegt Wijnen. Noord stond tot voor kort als relatief betaalbaar te boek, maar maakt nu een prijsstijging door van 18 procent in drie maanden. De gemiddelde vraagprijs was 399.000 euro, door overbieden kwam de gemiddelde transactieprijs dit kwartaal uit op 462.000 euro.

Het overbieden komt mede door die andere verstorende financiële prikkel, ziet Wijnen: ouders die hun kinderen belastingvrij 100.000 euro mogen schenken. “De jubelton die ouders van kopers mogen schenken, gaat vaak bijna rechtstreeks naar de verkopende partij”, ziet Wijnen. “Mensen kijken alleen naar de hoogte van hun maandelijkse last en wat ze kunnen lenen. Ik zie prijzen ontstaan waarvan ik denk: dat zijn die woningen met alle wil van de wereld niet waard.”