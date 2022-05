Huizenprijzen blijven hard oplopen, maar tempo neemt af

Door het krappe aanbod zien huizenzoekers zich gedwongen om flink boven de vraagprijs te bieden. Beeld Kim van Dam/ANP

Voor een bestaande koopwoning moest gemiddeld 19,7 procent meer worden betaald dan in april vorig jaar. Daarmee is de prijstoename iets hoger dan de plus van 19,5 procent in maart. Maar in januari bedroeg de stijging nog dik 21 procent, het hoogste niveau in decennia.

De huizenprijzen lopen nu al een hele tijd flink op, terwijl er minder woningen werden verkocht. Vorige maand telde het CBS circa 16.000 transacties, bijna 16 procent minder dan een jaar terug.

Lage hypotheekrentes

De sterke prijsstijgingen komen onder meer doordat het aanbod aan te koop staande huizen flink is geslonken. Daardoor zien huizenzoekers zich gedwongen om flink boven de vraagprijs te bieden. Volgens kenners is de gekte op de woningmarkt voor een groot deel ook te wijten aan de lage hypotheekrentes. Daardoor kunnen mensen makkelijk veel geld lenen voor het kopen van een huis.

De laatste tijd lopen de hypotheekrentes echter weer op. “De laagste hypotheekrentes zijn sinds het begin van dit jaar ongeveer drie keer zo hoog geworden,” constateerde financieel expert Amanda Bulthuis van vergelijkingssite Geld.nl onlangs. “En we zien die kapitaalmarktrentes nog steeds verder stijgen, dus ik verwacht dat ook de hypotheekrentes nog wel een tijdje omhoog blijven gaan,” voegde ze daaraan toe.

Deze ontwikkeling lijkt voorzichtig voor verandering te zorgen. Cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wezen er vorige maand op dat huizen in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst in tijden weer iets goedkoper waren geworden dan in de drie maanden daarvoor. De makelaars houden er bovendien rekening mee dat het aanbod aan te koop staande huizen dit jaar weer licht zal stijgen.