Huizenprijzen Amsterdam in een jaar ruim 20 procent gestegen

Eerst dacht Sven Heinen, voorzitter van Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA), dat er een drukfout in de cijfers zat, daarna dat iemand hem voor de gek hield. En toen hij door kreeg dat de huizenprijzen in Amsterdam werkelijk twintig procent zijn gestegen, schrok hij zich rot.



Zulke stijgingen zijn weliswaar goed nieuws voor huizenbezitters, maar voor de stad als geheel en voor mensen die hier graag willen wonen juist een horroscenario.



"Dit is een ongezonde situatie," zegt Heinen. "Elk kwartaal hoop ik signalen van afkoeling te zien, maar niets van dit alles. De Amsterdamse huizenmarkt is zwaar oververhit."



Niet bij te benen

De stijgingen lopen ver in de dubbele cijfers. In een jaar tijd zijn de verkoopprijzen van Amsterdamse huizen ruim 20 procent gestegen tot gemiddeld 463.000 euro. Dit is een stijging van meer dan 80.000 euro in een jaar tijd.