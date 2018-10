Huizenprijzen 17 procent gestegen, maar plafond in zicht

Zolang het aanbod blijft dalen, stijgen de prijzen Sven Heinen (MVA)

Dit keer heeft hij zulke signalen gezien. Geen grote omwenteling, maar enige aanknopingspunten, waaruit af te leiden valt dat de Amsterdamse huizenmarkt zijn plafond aan het naderen is.



Zo zijn huizenprijzen gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder: in heel de regio bijna vijf procent, in de stad zelfs zo'n negen procent. Maar dat kan ook komen doordat afgelopen kwartaal toevallig meer kleinere appartementen zijn verkocht. Per vierkante meter is de daling ruim 1,5 procent.



Hitte

Dat zegt lang niet alles, aldus Heinen. Het derde kwartaal is altijd zwakker dan het tweede, ook vorig jaar daalden de prijzen in deze periode. Dat komt door de vakantie en dit jaar ook door de hitte.



Maar diverse makelaars merken dat de belangstelling voor huizen die te koop staan, wat afneemt. "Er komen nog altijd vijf tot tien kijkers, dat is goed. Maar wel een stuk minder dan vorig jaar."



In heel Nederland stegen de prijzen ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder.



Het beeld in Amsterdam is tweeledig, concludeert Heinen. De prijzen stijgen verder, met hier en daar een teken van afkoeling. De komende kwartalen zal duidelijk moeten worden welke trend de sterkste is.



