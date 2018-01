Huizenmarkt: open stad of Amsterdammers eerst?

Amsterdam is populair en het is natuurlijk hartstikke fijn om het mooiste meisje van de klas te zijn, maar het resultaat is wel dat hier overal gebrek aan is: betaalbare huizen, plekken op populaire scholen, universiteiten, sportclubs of zwemlessen.



Amsterdammers gaan van de ene wachtlijst naar de andere.



De woningmarkt is het belangrijkste knelpunt. Uit cijfers blijkt dat de uittocht van Amsterdammers groter is dan ooit; met name gezinnen en middeninkomens vertrekken.