Huizenmarkt is gekkenhuis: kopers profiteren voor 1 april nog van voordelige belastingregel

Aanpassingen van overdrachtsbelasting drijven de vraag naar woningen in het middensegment verder op. Beeld ANP

Corona of niet, het is misschien wel chaotischer dan ooit op de Amsterdamse huizenmarkt. Vooral in het middensegment, van vier tot zes ton. Kwamen er vorig jaar tot wel 55 kijkers bij een bezichtiging, nu zijn dat er 80, zegt makelaar Eran Hausel van Heeren Makelaars.

Sven Heinen van Smit & Heinen Makelaars verwacht in het eerste kwartaal van 2021 ongeveer dubbel zoveel kijkers als normaal. “De vraag was al heel goed, door de deadline van 1 april is die nog een stukje beter geworden,” zegt Heinen.

De oorzaak ligt niet alleen bij de grote vraag naar woningen in Amsterdam, die ondanks de pandemie stabiel is gebleven. Ook de aflopende kortingsregeling heeft veel invloed.

Overdrachtsbelasting

Dat zit zo: het kabinet heeft besloten dat kopers tot 35 jaar met ingang van dit jaar één keer geen overdrachtsbelasting meer hoeven betalen. Daarna gaat het tarief naar 2 procent. Beleggers die niet zelf in het pand gaan wonen betalen vanaf dit jaar 8 procent overdrachtsbelasting.

Vanaf 1 april komt daar een voorwaarde bij, dan geldt het nulprocenttarief alleen nog voor woningen tot 400.000 euro. Aangezien een flink deel van de Amsterdamse particuliere (koop)huizenmarkt uit woningen in deze prijscategorie bestaat, zetten veel kopers die toch al van plan waren een stap te zetten, nu vaart achter de zoektocht. Snel handelen loont, is de gedachte.

Prijsopdrijvend effect

Dat heeft gevolgen voor de prijs. Rob Rappange, directeur van de gelijknamige familiebedrijf: “Als het drukker is bij de bezichtiging wordt er doorgaans meer geboden, waardoor kopers het voordeel meteen weer kwijt zijn,” zegt hij. “Een belastingvoordeel van 10.000 euro leidt misschien wel een tot een 25.000 euro hogere prijs.”

Hausel ziet dat ook, en verwacht daardoor dat er een significant effect op de huizenprijzen zichtbaar zal worden: “Ik schat in dat dit kwartaal een extra prijsstijging van tot wel 2 procent plaatsvindt. Kopers stoppen het voordeeltje van de overdrachtsbelasting zonder uitzondering in een hoger bod.”

Dubbele piek

Volgens Hausel is er eigenlijk sprake van een dubbele piek, omdat er in de laatste weken van december vooral veel beleggers waren die nog snel het hoge belastingtarief wilden ontlopen en daardoor meer huizen opkochten. Dit had soms perverse effecten. “Ik heb wel verkopers gehad die best wilden meewerken aan snelle levering, maar dan de helft van het belastingvoordeel wilden opstrijken,” zegt hij.

Nu adviseert Hausel kopers in het segment rond de 4 ton om zich niet gek te laten maken door de deadline van 1 april. Het voordeel weegt volgens hem niet op tegen de nadelen. Heinen is het daarmee eens: “Haastige spoed is zelden goed, al helemaal bij het kopen van een huis.”

Een huis kopen in het hoge prijssegment kan nog wel de moeite lonen, zegt Hausel . “Ik heb starters die deze maand een huis van 1 miljoen hebben gekocht. Bewust voor 1 april, dat scheelt hun toch al gauw 20.000 euro.” Maar Rappange wijst erop dat de prijs van een woning vaak niet meer de doorslaggevende factor is. “Als je een huis kunt bemachtigen is het geld vers twee. Je woont toch niet voor een jaar. Kopers denken: ik wil dit huis, ik heb het nu nodig.”