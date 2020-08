‘Huizenkopers met modaal inkomen nagenoeg kansloos in Amsterdam’

Huizen in Amsterdam. Beeld Shutterstock

Ook landelijk wordt het steeds moeilijker voor Jan Modaal om een huis te vinden om te kopen. 4,7 procent van het totale huizenaanbod is beschikbaar voor deze inkomensgroep, terwijl dit een jaar geleden nog 6,3 procent was, aldus De Hypotheker. Een daling van ruim een kwart.

Een modaal inkomen is vastgesteld op €36.500 euro. Daarmee kun je volgens de hypotheekadviseur een hypotheek krijgen van ongeveer €169.000. In Amsterdam heeft iets minder dan de helft van de huishoudens een lager inkomen dan modaal, bleek uit een onderzoek in 2018 van de gemeente en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

In Utrecht en Eindhoven is het nog slechter gesteld met de modale eenverdiener: minder dan 2 procent van de woningen is daar voor die groep beschikbaar. In Rotterdam is 5 procent van het totale huizenaanbod beschikbaar voor Jan Modaal.

In de provincie Utrecht is de situatie het uitzichtloost, hier is maar 1 procent van de woningen bereikbaar voor de modale alleenverdiener. In Groningen kunnen eenverdieners met een modaal inkomen nog 19 procent van de woningen kopen. In Noord-Holland is dat 3 procent.

Tweeverdieners

Voor tweeverdieners met modale inkomens (€61.000) is de situatie in de provincie rooskleuriger. Desondanks is in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland minimaal twee derde van alle woningen te duur. Ook hier is Groningen de goedkoopste provincie, daar kunnen de tweeverdieners 62 procent van de koopwoningen betalen.

Amsterdam is de minst gunstige stad in Nederland voor tweeverdieners met modale inkomens: 12 procent van de woningen is beschikbaar voor deze groep. Zij kunnen een hypotheek krijgen van 297.000 euro.

Uitzichtloos

Hoewel het woningaanbod door de coronacrisis iets groter is geworden, is de positie van middeninkomens verslechterd, stelt topman Michel van den Akker van De Hypotheker vast. ‘Sterker nog: de positie van met name alleenstaande huizenkopers is in sommige provincies vrijwel uitzichtloos, terwijl deze groep woningzoekenden alleen maar groeit. Het is dan ook cruciaal dat er voldoende wordt geïnvesteerd in doorstroming op de woningmarkt en in de woningvoorraad, onder meer door nieuwbouw in een betaalbare prijsklasse te stimuleren.’