Huizen verwarmen met rioolwater? In Noord gaan ze het proberen

Met afvalwater gaat veel warmte door het afvoerputje. Denk aan douchewater, het water dat wegloopt na de afwas of uit de wasmachine. Die warmte kan uit het riool worden teruggewonnen en ingezet als alternatief voor verwarming door aardgas. Deze methode wordt riothermie genoemd.

De Key wil deze methode, die riothermie wordt genoemd, graag uitproberen in zo’n duizend huurwoningen in Noord. De warmte zou moeten komen uit nabijgelegen rioolleidingen. Welke buurt het wordt, is nog niet bekend. Eerst wordt nog verder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, maar de woningcorporatie geeft aan dat het plan ‘binnen afzienbare tijd’ werkelijkheid moet worden. Daarmee zou het de eerste toepassing van riothermie worden in Amsterdam.

Het is de bedoeling om in de buurt een ‘bronnet’ aan te leggen. Via dit warmtenet komt rioolwater van zo’n 15 graden Celsius de huizen in. Met warmtepompen op groene stroom wordt het in de appartementencomplexen verder opgekrikt tot de gewenste temperatuur.

Isolatie

Omdat het gaat om bestaande woningen, zijn ze hoogstwaarschijnlijk niet goed genoeg geïsoleerd om de hele winter comfortabel verwarmd te worden door riothermie. De collectieve gasketels in de flats blijven daarom hangen om bij te springen in de koudste maanden.

Als de flats later aan renovatie toe zijn en wél moderne isolatie krijgen, worden de gasketels alsnog weggehaald. Tot die tijd wordt al veel bespaard op gas: 75 tot 90 procent, volgens eerste berekeningen. Volgens De Key zien de bewoners dat ook terug in hun portemonnee, omdat ze minder afhankelijk zullen zijn van de gasprijzen die de komende jaren snel stijgen.

De Key werkt samen met Waternet en Firan, een onderdeel van netwerkbedrijf Alliander. Samen willen ze met het onderzoek aantonen dat een groot aantal huishoudens in Amsterdam op een betaalbare manier van het gas af kan door riothermie in te zetten. Firan is ook betrokken bij het warmtenet in Zaanstad en bij de plannen voor een warmtenet in de Watergraafsmeer rond een datacenter op het Sciencepark.

Potentie

De Key wil uiterlijk in 2050 al zijn huurwoningen CO 2 -neutraal maken. Het bronnet geeft de mogelijkheid om dat in stappen te doen, zodat niet alle huizen met slechte isolatie in één keer gerenoveerd moeten worden. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) is blij met het onderzoek, omdat er nog weinig ervaring is met riothermie. De hoop is dat de methode ook in andere delen van de stad kan worden toegepast.

Ook achtduizend woningen op Strandeiland, het vijfde eiland van IJburg, zullen hun verwarming voor een deel krijgen uit afvalwater. In een ‘bronnenboek’ dat Van Doorninck onlangs naar de gemeenteraad stuurde, wordt de potentie van riothermie geschat op 170 terajoule. Dan gaat het om ongeveer 1 procent van de warmtebehoefte van de stad.

Als vuistregel geldt dat de warmte die in drie huizen door het afvoerputje gaat, in potentie genoeg is om één goed geïsoleerde nieuwbouwwoning te verwarmen. Dan helpt het wel als warm en koud afvalwater gescheiden worden door aparte rioleringsstelsels. Bijkomend voordeel is dat het beter lukt om biogas op te wekken uit het koude wc-water als dit niet in het riool wordt verdund door afvalwater of regenwater.