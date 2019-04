Huizen in de stad iets minder duur

4% Afgelopen kwartaal daalden de huizenprijzen in Amsterdam met 4 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018.Vergeleken met een jaar eerder stegen ze nog met 6,6 procent

Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), spreekt van een correctie. "De afgelopen vier jaar zijn de huizenprijzen in Amsterdam hard gestegen, met 8 procent vorig jaar en 17 procent in 2017. Vandaag zien we de terugslag." Wijnen vindt dat gunstig voor kopers. "Er zijn het afgelopen kwartaal 300 huizen, 7 procent meer dan vorig jaar, in de verkoop gekomen."



Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarktbeleid aan de Technische Universiteit Delft, signaleert een stabilisatie. "Er is al een prijsdaling geweest in het derde kwartaal van vorig jaar. Daarna stegen de prijzen weer. De woningprijzen in Amsterdam zijn al drie kwartalen aan het jojoën. Een geringe prijsstijging in het eerste kwartaal is gebruikelijk. Maar nu zien we een forse dip."



Geen verklaring

Een echte verklaring zegt Boelhouwers niet te hebben. Een van de oorzaken is het hoge prijsniveau. Daarom vertrekken gezinnen. "Meer mensen verlaten de stad. Amsterdam groeit nog door immigratie vanuit het buitenland." Dat zijn of mensen met hoge inkomens, zoals expats, of mensen met lage inkomens, zoals vluchtelingen.