Huisvuilverdriet in chic Zuid, bewoners zijn er klaar mee

Helpen deed het allemaal niet, concluderen ze in de Van Eeghenstraat na minstens tachtig meldingen bij gemeentenummer 14 020 en de app Verbeterdebuurt. Nog altijd hebben ze het speciale meldnummer niet gekregen waarmee 'adoptanten' direct bij de reinigingsdiensten aandacht kunnen vragen voor hun adoptiebak. Meestal wordt de rommel pas op de vaste ophaaldag weggehaald.



Het stadsdeel zou de buurtbewoners nog eens voorlichten over de inzamelregels - ook in het Engels voor de vele expats. Handhaving is er volgens hen nauwelijks. Ook deed het stadsdeel niets aan de textielcontainer, die de buren een doorn in het oog is. Vooral de komst van deze nogal prominente kledingbak was 'de katalysator van het probleem', volgens Eliasar. "Hoe meer soorten afval, hoe groter de kans dat chaos ontstaat," zegt Van Bruggen.



Het toppunt was wel dat het aanspreken van buurtbewoners uitliep op ruzie en stress. "Ik ben geen ruziemaker. Dit vreet aan mij," zegt Eliasar. Daarom hebben ze het stadsdeel vorige week laten weten te stoppen met hun adoptiecontainers.



Buikpijn

"We kregen het gevoel dat we geen stap verder kwamen," zegt Van Bruggen. En dan vooral omdat niemand verantwoordelijk leek. In het anonieme callcenter van de gemeente krijgen ze altijd een beleefd persoon aan de telefoon. De 'gebiedsmakelaar' van stadsdeel Zuid laat dan weten: 'ik zal uw klacht doorzetten'. Van Bruggen: "Vooral daar kreeg ik buikpijn van: het gevoel dat we tegen allerlei structuren aanlopen."