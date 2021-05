Huisvuil? In de binnenstad komt de (vuilnis)bakfiets op afroep langs

Vuilnis dat met een bakfiets aan huis is opgehaald, wordt gesorteerd op het Raamplein. Beeld Jean-Pierre Jans

Op het Raamplein rijden sinds deze week vier bakfietsen af en aan. Hier wordt het huisvuil dat ze op achthonderd adressen aan huis ophalen gesorteerd, wat met de rukwinden van vanmorgen nog niet meevalt.

Het gaat om een deze week begonnen proef die een half jaar duurt. Net als in het Wallengebied waar afval­inzameling over water wordt uitgeprobeerd, wordt de middeleeuwse infrastructuur van de oude stad als voordeel gebruikt, zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos. Het afval wordt gescheiden opgehaald, wat een nieuwigheid is voor het centrum. Mos: “Een sociale component is er ook: de mensen spreken elkaar weer eens.”

Betere opbrengst

Het lijkt een dure manier om afval op te halen, maar projectleider Marcel Stiphout heeft goede hoop dat het niet duurder uitpakt dan de oude methode. De bakfietsen zijn goedkoper dan een vuilnisauto en de grondstoffen van het beter gescheiden vuilnis leveren meer op.

Op veel plaatsen in de binnenstad is geen ruimte voor ondergrondse containers en zijn zware vuilnisauto’s vanwege de wankele kades geen optie. De verwachting is daarnaast dat er minder zwerfvuil komt nu ratten en meeuwen de vuilniszakken niet meer kunnen openrijten. En de bakfietsen kunnen wellicht worden gereden door Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Dan slaan we veel vliegen in een klap.”

Een struikelblok is nog wel dat de binnenstadbewoners die per app doorgeven dat ze afval klaar hebben staan, twee uur lang thuis moeten zijn. Dat is in coronatijd goed te doen, maar daarna wellicht lastiger. Maar Stiphout houdt ook al een Uberachtig systeem voor mogelijk waarbij de bakfiets op aanvraag komt voorrijden en in de app precies te zien is hoe lang het nog duurt.