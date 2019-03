Huisvesting op reisafstand: 9400 nieuwe studentenwoningen

Studenten zijn bereid maximaal drie kwartier te reizen tussen hun woon- en studieadres, blijkt uit onderzoek van de UvA

In de overeenkomst staat dat de onderwijsinstellingen terughoudend omgaan met de werving van internationale studenten. Actief werven mag niet meer, schrijft het convenant voor. "Maar alle studenten, internationaal of niet: ze moeten allemaal worden voorzien in hun woonbehoefte," zegt Gronert.



Om dat te realiseren wordt er ook gekeken naar andere steden dan Amsterdam. "De randstad is ook in de buurt," zegt Marja Weverling van Duwo. Studenten zijn bereid maximaal drie kwartier te reizen tussen hun woon- en studieadres, blijkt uit onderzoek van de UvA. Dat maakt Purmerend, Diemen, Amstelveen, Hoofddorp en Almere geschikt als locatie voor de nieuwe studentenwoningen.



Kneuterig

Verbetering van het openbaar vervoer is dan nog wel een punt van aandacht, vinden de betrokken partijen. "Dat staat ook in het convenant," zegt Weverling. "Laten we eerlijk zijn: het ov in Nederland is nog wat kneuterig. Om 01.00 uur gaat de laatste trein en om 05.00 uur de eerste. Dat moet veranderen."



Zowel Duwo als de UvA erkennen dat de doelen van het convenant grote uitdagingen zijn. Toch zijn ze ervan overtuigd dat het gaat lukken. De volgende stap? "De gemeente is nu aan zet," zegt Weverling. Er is grond nodig om te bouwen, het beleid over woningdelen moet aangepast en om nog meer kamers in universiteitsgebouwen te leveren moeten bestemmingswijzigingen worden gewijzigd. Gronert: "Als de gemeente dat regelt, kunnen de andere partijen verder."