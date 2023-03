‘Huiskamer van Badhoevedorp’ met sluiting bedreigd: ‘Dankzij QBeach leeft het dorp weer’

QBeach – de naam verwijst naar Quatrebras, een nieuwe wijk die hier gepland is. Beeld Renate Beense

Het centrum van Badhoevedorp is niet het spannendste deel van de Haarlemmermeer. Hier een winkel, daar een supermarkt, een verkeerslicht springt op rood, een verkeerslicht springt op groen. Maar ineens, ter hoogte van dierenkliniek Stad & Land op de Sloterweg, staat daar een strandpaviljoen: QBeach. Compleet, zoals het hoort, met een wegwijzer die de afstand tot andere roemruchte stranden aangeeft: Waikiki 11.650 kilometer, Koh Phi Phi 9591 kilometer, Zandvoort 17 kilometer.

De regen klettert neer op de grote terrassen voor en achter het paviljoen, maar binnen is het ouderwets gezellig, met een vrolijke mix van oud en jong publiek. Zoals op een bord bij de entree staat: ‘Bij QBeach blijf je altijd welkom, proosten we op het leven, praten en lachen we samen, staat de tijd stil.’

“QBeach is uitgegroeid tot de huiskamer van Badhoevedorp,” zegt Karin van Gils, lid van de bewonersraad die werd opgericht nadat geruchten over een dreigende sluiting het dorp in beroering hadden gebracht. “Iedereen komt hier: veel ouderen, maar ook jonge stellen met baby’s, tieners die nog te jong zijn voor een disco, de mensen van de hockeyvereniging en de voetbalclub. In het weekend zit het vol met studenten die uit Badhoevedorp komen en nu in Amsterdam wonen. Ik woon hier nu 24 jaar, en het is nog nooit iemand gelukt zoiets als dit op te zetten. Dankzij QBeach is het dorp weer tot leven gekomen.”

Niemandsland

QBeach – de naam verwijst naar Quatrebras, een wijk die hier gepland is – staat precies op de plek waar tot een paar jaar geleden een ‘Berlijnse muur’ het dorp in tweeën splitste. Op het talud liep sinds de jaren vijftig snelweg A9, tussen Amsterdam en Haarlem. Toen die in 2017 werd verlegd, ontstond een brede strook niemandsland. Er kwamen moestuintjes, een BMX-baan en een voetbalveldje, en ook voor hondenliefhebbers is het braakland ideaal terrein. Van Gils: “De sloop van de snelweg zorgde voor een gevoel van ruimte en vrijheid.”

De gemeente ontwikkelde plannen voor de bouw van woningen, een winkelcentrum en een dorpsplein. Het braakliggende terrein moet volgend jaar een ‘groen lint’ worden, met water en paden voor recreanten. In de tussentijd moest een horecavoorziening leven in de brouwerij brengen. Toen zich niemand aandiende, benaderde de projectontwikkelaar medio 2019 Hartger Pen, die al achttien jaar de horeca van Tennisvereniging Badhoevedorp uitbaatte.

Als oud-eigenaar van Hartgers Café aan de Keizersgracht – hij was ooit de jongste kroegeigenaar van Amsterdam – kende Pen het klappen van de zweep, en hij zag wel brood in een nieuw avontuur. Met zijn vrouw, zoon en dochter bouwde hij, gebruikmakend van gerecyclede materialen, het paviljoen eigenhandig van de grond af op. Een goede keuken, net als de bediening veelal gerund door mbo- en hbo-studenten, deed de rest.

Pannenkoekenfeesten

QBeach is ruim 500 vierkante meter groot en biedt plaats aan 180 mensen. Het eerste jaar, totdat corona roet in het eten gooide, kregen alle nieuwe gasten een gratis welkomstdrankje. “Want het belangrijkste is dat iedereen zich hier thuis voelt,” zegt Pen (Purmerend, 1967).

“Daarom doen we ons best verbinding te maken met de buurt. Ons vlees komt van lokale leveranciers en we serveren appeltaart van De Goede Buur, een leer-werkbedrijf voor mensen met een verstandelijke handicap of psychische problemen. En we organiseren van alles: Sinterklaas, concerten van de Muziekschool, mosselavonden, pannenkoekenfeesten voor de kleintjes. Je moet elkaar een beetje helpen, toch?”

QBeach, zegt Pen ten overvloede, is een plek om vrienden te maken. “Onze gasten komen overal vandaan: Osdorp, Sloten, Haarlem, Hoofddorp en zelfs uit het buitenland. Laatst hadden we een Amerikaans gezin dat hier in een hotel was gedumpt nadat hun vlucht was vertraagd. Kreeg ik een e-mail van ze waarin stond hoezeer ze hadden genoten van QBeach en of we ook T-shirts hadden. Daar krijg ik tranen van in mijn ogen.”

30 in plaats van 180 mensen

So far, so good. Toen de horeca postcorona begin vorig jaar voorzichtig weer open mocht, zat de loop er snel in. QBeach heeft een volledige horecavergunning en is ook door de brandweer veilig verklaard. Maar vorig jaar ontdekte een boze buurman dat er volgens de in 2019 verleende vergunning maximaal 30 mensen binnen mogen zijn, inclusief personeel.

De gemeente legde QBeach vervolgens in oktober een dwangsom van 50.000 euro op. Pen: “Iemand heeft dat ooit foutief ingevuld, maar we zijn al die tijd gedoogd. Als de gemeente nu plotseling gaat handhaven, is het einde oefening.”

Protestacties

Zo ver wil de bewonersraad het niet laten komen. Er zijn inmiddels bijna vijfduizend handtekeningen ingezameld en de dorpelingen bereiden protestacties voor. Van Gils: “We hopen dat niet de bureaucratie, maar het gezond verstand zal zegevieren.”

Toen het paviljoen werd geopend, wist Pen dat het tijdelijk zou zijn; de vergunning loopt tot september 2024. Daarom wil hij best verhuizen naar een andere locatie: naar Schuilhoeve, 500 meter verderop. De gemeente wil daar vijf- tot zevenhonderd huizen bouwen, maar de Raad van State heeft de plannen vanwege geluidsoverlast van Schiphol onlangs naar de prullenbak verwezen.

Pen: “Dat gebied blijft dus nog wel even leeg. We kunnen het paviljoen zo oppakken en daar neerzetten. En dan kunnen we in alle rust kijken of we ergens een definitieve plek kunnen krijgen. Waar een wil is, is een weg.”

Hij wijst op het ingelijste Ajaxshirt met handtekeningen van de selectie, gekregen na een brand in het paviljoen, en een shirt van Sven Botman, verdediger van Newcastle United en geboren Badhoevedorper. “Ze gunnen het ons allemaal. Als het mislukt, ga ik met m’n vrouw en kinderen wel iets anders beginnen, maar dat zou wel zonde zijn, toch?”

Mogelijkheden onderzocht De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt de mogelijkheden voor een tijdelijke horecavoorziening elders in Badhoevedorp. Dat zou QBeach kunnen zijn, maar volgens een woordvoerder moet er volgens de regels dan eerst een prijsvraag worden uitgeschreven. Ook sluit de gemeente niet uit dat QBeach een plek krijgt in de plannen voor het nieuwe dorpscentrum. De horeca speelt daarin een belangrijke rol, zegt de woordvoerder. “Het is echter aan de grondeigenaren om te bepalen welk horecaconcept uiteindelijk wordt gerealiseerd.”