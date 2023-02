Huishoudbeurs na drie jaar terug: ‘Hier komen de gewone mensen’

BBB was als enige politieke partij aanwezig op de Huishoudbeurs. Beeld Jan Mulders

Je moet er even voor zoeken tussen de lifestyle events, het erotischeverhalentheater en de workshops droogbloemenkransen, kralenpennen en mosschilderijen maken, maar ze zijn er nog op de huishoudbeurs: stofzuigers. Beter gezegd: de bionic cleaner. Kan ook water zuigen! Kom daar nog eens om.

De man van schoonmaakspecialist Sorbo ondertussen: “Zeg je huishoudbeurs, dan zeg je schoonmaken. Zeg je schoonmaken, dan zeg je Sorbo.” Geen speld tussen te krijgen.

24.000 vrouwen

Heerlijk: huishoudbeurs oude stijl. Na drie jaar is hij weer terug, de 76ste editie alweer, voor het eerst sinds corona roet in het eten gooide. In de RAI zijn dit jaar 250 stands opgetrokken. Op de eerste dag, zaterdag, kwamen al 24.000 vrouwen opdagen. En een enkele man, als vanouds zittend op een bankje, wachtend op de vrouw, het chagrijn in het lijf en een tas met goodies tussen de benen. Ook opvallend: op de huishoudbeurs is de panterprint nog altijd in de mode.

“Op de huishoudbeurs komen de gewone mensen,” zegt Caroline van der Plas, partijleider van de BoerBurgerBeweging. Ze heeft haar eigen stand ingericht, als enige politieke partij, drie weken voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Verbaasd kijkt ze om zich heen: waar zijn de andere partijen?

Van der Plas: “Wij hebben altijd gezegd: op de huishoudbeurs moeten we zijn.” De rij voor haar neus bewijst haar gelijk: vrouwen willen met haar op de foto, ze kopen haar boek en beloven op haar te gaan stemmen.

Wie dezer dagen vrouwen zoekt moet in de RAI zijn. Janneke Gijsbers, personeelsmanager van Cornelissen Transport, staat ze in de hal Life and Living voor een enorme Scaniatruck uit te nodigen om even plaats te nemen achter het stuur. Hoe voelt dat? Goed? Het loopt boven verwachting. Cornelissen is het eerste transportbedrijf ooit op de huishoudbeurs, zegt Gijsbers trots.

Voor elk wat wils

Ook op zoek: Puck Landewé van beleggingsclub Elfin voor vrouwen. “Betere beleggers dan mannen,” zegt ze. Minder emotioneel, minder gevoelig voor hun ego. “Het is bewezen: ze halen op de langere termijn meer rendement. Maar wat denken ze: ik kan het niet. Beleggen is niet voor mij. Beleggen is voor oude mannen die al rijk zijn. Terwijl het een mooie manier is om als vrouwen economisch onafhankelijk te worden.”

Voor elk wat wils op de huishoudbeurs. Vijf ‘segmenten’ zijn er te bezoeken, die, aldus de organisatie, ‘aansluiten op de vrouwelijke belevingswereld en zijn gebaseerd op interesses en activiteiten die er voor hen echt toe doen’.

Beeld Jan Mulders

Hal 3: shop till you drop. Drie vrouwen, de monden een eindje open, kijken ademloos toe hoe Kristel van Sysas Pannen een eitje bakt en de boel laat aanbranden. Doekje erdoor en schoon is de pan. Even verderop: drie paar sokken voor 1 euro. Stands met tupperware, met microfiber ondergoed of met Franse worsten van het Worstenboertje. Op iedere hoek een trolleyongeluk. De standwerker van Blije Voeten prijst zijn smeerseltjes aan. Nergens anders op de beurs is het drukker dan hier.

Rijen voor de EasyToys

De gewone burger. Voor de balie van EasyToys heeft zich al vroeg in de middag een lange rij gevormd: in alle kleuren en maten zijn er vibrators te krijgen. Ook dat is de huishoudbeurs: Mr. Steal Your Girl voor slechts 19,99 euro. Twee voor dertig euro. Wie aan het rad draait, krijgt een gratis prijs. “Penisrietjes,” lacht Angela de Rooij uit Opheusden. Om door te drinken. Ze is er blij mee, al was het maar omdat het lot niet op de mini buttplug is gevallen.