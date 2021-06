Huisgenoten van jongen die uit raam viel definitief niet vervolgd

Beeld Hanneloes Pen

‘De twee huisgenoten hebben geen schuld aan de fatale val van de man die op 11 mei van drie hoog uit het raam van een woning viel,’ schrijft het OM op op Twitter. Volgens een woordvoerder van het OM ging er wel een ‘onschuldige stoeipartij’ vooraf aan de val met fatale afloop, maar hebben de huisgenoten ‘geen schuld aan zijn dood’.

In de vroege ochtend van 11 mei viel Waterreus uit het raam van zijn woning en overleed ter plekke. De twee huisgenoten die aanwezig waren in de woning werden gearresteerd door de politie, maar enkele dagen later alweer vrijgelaten.

In shock

Een buurvrouw vertelde die ochtend aan Het Parool dat ze om 06.15 uur wakker werd van lawaai op straat. “Ik hoorde gerinkel, alsof een ruit kapot ging, en keek uit het raam. Ik zag een jongen op de stoep liggen, naakt, helemaal onder het glas. Direct daarna kwamen twee andere jongens uit het huis naar buiten. Ze waren helemaal overstuur.”

Een buurtbewoner alarmeerde direct de hulpdiensten, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet, maar tevergeefs.

Een van de huisgenoten was zo van streek, dat hij geboeid afgevoerd moest worden, vertelde een andere buurtbewoner. “Hij was compleet in shock en begon met fietsen te gooien. Hij wist niet waar hij het zoeken moest.”

Waterreus, die oorspronkelijk uit Naarden kwam en in de stad woonde voor zijn studie medische natuurwetenschappen, stond bekend als een sfeermaker. De jongens met wie hij samenwoonde, waren zijn beste vrienden met wie hij ook in een studentenvereniging zat, vertelde zijn moeder Barbara aan Het Parool. Ook zij ging uit van een ongeluk. “De vrienden hielden van elkaar, ze gingen voor elkaar door het vuur.”