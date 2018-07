Huiseigenaren met te veel huurders harder aangepakt

Wij gaan meer proactief handhaven Laurens Ivens

Het gemeentebestuur gaat extra handhavers inschakelen om woningdelen zonder vergunning op te sporen. Afgelopen jaar gingen handhavers alleen controleren bij klachten of duidelijke aanwijzingen. "Wij gaan meer proactief handhaven." Hoeveel handhavers erbij komen, kan Ivens niet zeggen; de begroting is nog niet gereed.



Vertimmeren

Amsterdam gaat ook kijken naar de effecten voor de buurt. Het komt geregeld voor dat beleggers hele blokken in een straat kopen en die vervolgens vertimmeren tot kamers voor verhuur. Dit gebeurt vooral in West, bijvoorbeeld in de Kinkerbuurt en de Admiraal de Ruyterweg, maar ook in Zuidoost; handhavers troffen in complexen Kleiburg en Gouden Leeuw grote groepen aan, zonder vergunning. Deze verkamering heeft effect op buren en de buurt als geheel.



De gemeente ziet op basis van de evaluatie geen aanleiding om het beleid grondig te veranderen. Vooral verhuurders klagen dat zij te veel worden beknot door alle eisen. Maar volgens Ivens blijkt dit niet uit de cijfers: de verhuur van kamers neemt namelijk toe. Dat is op zich positief, zegt hij. "De stad kan niet zonder kamerverhuur. Nog maar de helft van de studenten woont in een studentenhuis. De rest moet ook in Amsterdam kunnen wonen."



