Huiseigenaren krijgen uitstel tot 1 april om woningdelen te legaliseren

Beeld ANP

De gemeenteraad nam donderdag ook de huisvestingsverordening aan, een pakket regels dat op 1 januari ingaat en waarmee het stadsbestuur de oververhitte woningmarkt probeert te beteugelen. De regel die de afgelopen weken het meeste verzet losmaakte, betreft die over het zogenoemde woningdelen, waarbij een eigenaar een huis verhuurt aan drie of meer huurders.

Het stadsbestuur wil bewoners beter beschermen tegen huisjesmelkers en voert de regel in dat alle huurders recht hebben op een individueel huurcontract. Studenten en jonge werkenden protesteerden in groten getale tegen deze regel, omdat ze bang zijn dat verhuurders nu geen vergunning meer aanvragen en de huurders op straat zetten. Met een individueel contract in de hand kunnen bewoners immers een lagere huur afdwingen. Dan zou woningdelen niet meer lucratief zijn voor beleggers, die het huis dan maar verhuren aan, bijvoorbeeld, een stel. Dan kunnen ze wel een hoge huur vragen.

Bed&breakfasts

Door ingrijpen van de raad krijgen huiseigenaren iets langer de tijd. Als ze voor 1 april de verplichte vergunning aanvragen, hoeven ze nog geen individueel contract aan te bieden. Na 1 april moeten ze dat wel. Ook nam de raad moties aan die er voor moeten zorgen dat huurders betere voorlichting krijgen over de regels en de bescherming die ze hebben.

Een ander heet hangijzer zijn de nieuwe regels die gaan gelden voor de bed&breakfasts (b&b) in de stad. Voor deze b&b’s gaan quota gelden, een maximaal aantal in de stad. Bestaande b&b’s kunnen hun vergunning verliezen als het quotum in de wijk is overschreden en dat is tegen het zere baan van veel raadsfracties. Wethouder Laurens Ivens zou het liefst de bestaande b&b-houders beschermen, maar dat mag niet volgens de Europese regels. Diverse fracties probeerden de quota voor b&b’s te verhogen, maar behaalden geen meerderheid in de raad. “We moeten voorkomen dat teveel toeristen in Amsterdamse woonhuizen trekken,” aldus Ivens.