Huiseigenaar moet boete toeristenverhuur gewoon betalen

Die uitspraak deed de Raad van State woensdag.



Toezichthouders van de gemeente constateerden in 2015 dat toeristen in een woning in Zuid verbleven, waar de eigenaar niet zelf woonde. Ze hadden de woning via Booking.com gevonden en zouden er vier nachten blijven.



In oktober 2015 oordeelde het college van burgemeester en wethouders al dat hij een boete van 12.000 euro moest betalen. Daarop maakte de huiseigenaar bezwaar, dat vervolgens door de rechtbank ongegrond werd verklaard. Ook in het hoger beroep dat volgde werd hij in het ongelijk gesteld, omdat de woning niet zijn hoofdverblijf is.



Bloemstraat

De uitspraak van de Raad van State is volgens wethouder Laurens Ivens (wonen) een bevestiging van het beleid in de stad waarbij het verhuren aan toeristen van een tweede woning verboden is. Dit wordt gezien als woningonttrekking.



In augustus vorig jaar oordeelde een rechter dat de eigenaar van een woning in de Bloemstraat een boete van 13.500 euro moest betalen aan de gemeente. Ook hij hield de woning aan als tweede huis, maar verhuurde de woning vervolgens via Airbnb aan toeristen.