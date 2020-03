Huisartsenspoedpost OLVG Oost sluit zondag deuren

Beeld ANP

De post is nog uitsluitend toegankelijk voor patiënten die na telefonisch contact doorverwezen zijn. Patiënten die dit advies niet hebben gehad, zullen terug naar huis worden gestuurd, meldt de huisartsenspoedpost in een persbericht.

Eerder liet een woordvoerder weten dat een een aantal medewerkers ziek thuis zit. Tegelijkertijd is het veel drukker bij de huisartsenpost. “Er wordt veel meer gebeld door mensen met vragen over corona. En omdat we de mensen met specifieke symptomen vragen om niet naar de huisartsenpost te komen, worden er door de huisartsen ook meer visites gereden.”

Voor vragen over het coronavirus kan er tussen 09.00 en 18.00 gebeld worden met een speciaal informatienummer: 020 - 510 81 10.