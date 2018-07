Huisartsenpost sluit vanwege tekort aan artsen

Het is de eerste keer dat de Huisartsenpost sluit wegens onderbezetting. Van de twee nachtposten gaat de post aan de Jan Tooropstraat in West dicht. De maatregel geldt van 27 juli tot zondag 26 augustus.



Volgens directeur Paul Rijksen is er eindeloos gepuzzeld, maar is het medisch niet verantwoord om de post in de nachtelijke uren open te houden. "In die periode moeten we 217 diensten in het rooster invullen, maar we kregen er 79 niet geregeld. Dan moet je een noodplan inzetten. Patiënten die echt niet kunnen wachten moeten tussen 23:00 en 8.00 uur naar de post bij OLVG Oost, dan de enige van de vijf huisartsenposten in de stad die open is."



Volgens de voorzitter van de Huisartsenkring Amsterdam, Stella Zonneveld, zal het een extra belasting zijn voor de andere post en de spoedeisende hulpen. "Patiënten zullen nog strenger worden beoordeeld. Alleen échte spoedgevallen kunnen worden behandeld."



Veel vraag naar waarnemers

De Huisartsenpost behandelt in de avond en nacht de spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts de volgende ochtend weer open is. Denk aan toenemende benauwdheid, verlammingsverschijnselen, ondraaglijke pijn of een ernstig ziek kind. Vorig jaar augustus zagen de posten in Oost en West 1128 mensen, waarvan 578 in West. De artsen reden 233 visites, waarvan 92 vanuit de post in West.



Ruim de helft van die diensten worden gedraaid door waarnemend huisartsen. "Omdat gevestigde huisartsen het steeds drukker krijgen, is er veel vraag naar waarnemers. Ze worden dus vaker overdag ingezet," zegt Rijksen.