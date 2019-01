Huisartsen willen taken afstoten: geen wissewasjes meer

Voortdurend en tegen de regels in melden patiënten zich 's nachts onaangekondigd bij de huisartsenpost met kwalen die best tot de volgende ochtend kunnen wachten.



Een rare moedervlek. Een licht verzwikte enkel. Een beginnende oorpijn.



Dat moet afgelopen zijn, zeggen de huisartsen nu. De huisartsenposten zijn er in de avond en de nacht voor de spoedgevallen - zoals druk op de borst of een fikse hechtwond. En als patiënten zich daar met wissewasjes melden, moeten ze naar huis worden gestuurd met de boodschap dat ze de volgende ochtend bij hun eigen huisarts terechtkunnen. Nu gebeurt dat veel te weinig.



Nieuwe stijl

De emmer van de huisarts stroomt al geruime tijd over. Op initiatief van acht huisartsen­verenigingen en organisaties hebben duizenden huisartsen in enquêtes en zestig bijeenkomsten zich uitgesproken over de vraag: wat is de taak van de huisarts?



Maar vooral ook: wat niet? Maandag werd de huisarts nieuwe stijl op een congres in Woudschoten gepresenteerd.



Ja, de huisarts is er voor de spoedzorg. En nee, dat betekent niet dat je 's nachts met een kleine kwaal naar de huisartsenpost kunt gaan.



"De 24 uurseconomie is mooi, maar dat is voor de huisartsenzorg niet vol te houden. Niet met het huidige aantal huisartsen," zegt bestuurder Wendy Borneman van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).