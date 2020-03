Huisartsen: kom met serieuze klachten wel langs

Normaal gesproken bezoeken elke dag 350 patiënten de spoedeisende hulp van het OLVG, nu zijn het er 120. Van hen komen er 80 vanwege corona, en slechts 40 voor andere klachten. Beeld ANP XTRA

Bij het OLVG komen veel minder niet-corona-patiënten dan normaal, zegt unitleider spoedzorg en SEH-arts Michiel Gorzeman. In plaats van de 350 patiënten die er doorgaans komen, bezoeken nu maar 120 mensen de spoedeisende hulp. Van hen komen er circa 80 vanwege (een verdenking van) corona. “Van de 350 mensen die we normaal per dag op de SEH krijgen, zijn er nu dus nog maar 40 over.”

Van de vier hartinfarcten per dag krijgt het OLVG er nu nog ‘maar’ één. “Datzelfde geldt voor TIA’s: een soort beroerte doordat een bloedprop voor een tijdelijke onder­breking van het bloed naar je hersenen zorgt. Daarvan zien we er normaal gemiddeld één per dag, en nu nog maar één per week.” Ook op de SEH van Amsterdam UMC is de opkomst van patiënten, die niet vanwege Covid-19 komen, opvallend afgenomen, aldus een woordvoerder.

De huisartsen en spoedeisende hulpen deden eerder een oproep vanwege de coronadrukte niet met medische kwalen te komen die kunnen wachten. Nu lijkt het erop dat ook veel patiënten met in potentie ernstige aandoeningen daarmee blijven rondlopen.

Schade op de lange termijn

De huisartsen willen patiënten oproepen bij serieuze klachten contact op te nemen. “Onze boodschap: de huisarts is nog steeds open. Dus je kunt gewoon bellen,” zegt Stella Zonneveld van de Huisartsenkring.

Ook Bart Meijman, huisarts in Osdorp, vreest dat patiënten thuisblijven. Hij maakte al mee dat ouders van een kind dat een brandwond had opgelopen, pas anderhalve dag later kwamen. “Als mensen met lichte pijn op de borst blijven rondlopen, kan het zijn dat zij een licht hart­infarct hebben gehad. Als dat soort zaken ons nu ontglippen, geeft dat gezondheidsschade op de lange termijn.”

Volgens SEH-arts Gorzeman kan een verwaarloosde TIA tot complicaties leiden. “Een TIA is eigenlijk een teken dat je een vaatprobleem hebt in de hersenen. Daar moet je een onderzoek en behandeling voor krijgen, anders kan het zich op termijn uiten in een ernstig herseninfarct.”

Patiënten gescheiden

Volgens Gorzeman komen er ook veel minder patiënten op de SEH doordat de horeca en sportclubs dicht zijn en mensen thuis moeten blijven. Maar dan nog is het verschil te groot en doet de aard van de aandoeningen vermoeden dat mensen de SEH mijden. Hij hoort overigens ook dat patiënten bang zijn om een besmetting op te lopen in het ziekenhuis. “Mensen hebben de beelden van de drukke ziekenhuizen in Italië gezien. Ze denken dat iedereen in de gang zit en ligt, maar dat is hier helemaal niet zo.”

Patiënten mét en zonder corona worden gescheiden. “Je kunt dus met niet-coronaklachten gewoon nog in het ziekenhuis terecht. Het is heel goed dat mensen die verder gezond zijn, even wachten met kleine, vervelende klachten, om te kijken of die overgaan. Maar ben je ouder of heb je ooit een hartinfarct gehad, heb je suikerziekte of een hoge bloeddruk, krijg je klachten van een beroerte, van je hart, pijn op de borst of hevige buikpijn, dan moet je wel komen. Stel het niet uit. Het is zeker niet rustig nu op de SEH, maar we hebben er straks een probleem bij als mensen ernstige klachten gaan negeren.”