Huisarts worstelt met logistiek vaccinaties

Diepgevroren, op -70 graden, bewaren, ontdooien en daarna tot vijf dagen houdbaar in de koelkast. Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, dat naar verwachting het eerst ons land aandoet, heeft een gebruiksaanwijzing die van ­menig huisarts te veel vraagt. Behalve dat het qua bewaartemperatuur nauw luistert, moet het ook twee keer in drie weken worden toe­gediend. Dat vraagt logistiek simpelweg te veel van de huisarts, waarschuwt voorzitter Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Het is een te grote puzzel, vreest ook Stella Zonneveld, vicevoorzitter Crisisteam huisarts­en en medisch directeur van Roha, waar twee­honderd Amsterdamse huisartsen bij zijn aangesloten. Het zijn kanttekeningen uit een belangrijke hoek, want huisartsen zullen vanaf ­januari de meeste vaccinaties moeten uitvoeren. Ze verwachten 6 miljoen mensen te kunnen vaccineren, mits het coronavaccin de gebruiksvriendelijkheid heeft van een griepvaccin.

Tekorten

Voorrang krijgen (kwetsbare) ouderen boven de zestig (4,4 miljoen) en patiënten met een kwetsbare gezondheid (832.000) jonger dan zestig jaar. Het RIVM heeft bepaald dat ook zorgpersoneel, bewoners van verpleeghuizen en verstandelijk beperkten in een instelling het eerst aan de beurt zijn. De GGD’s maakten gisteren ­bekend dat ze vanaf augustus klaar zijn voor het vaccineren van de 6,5 miljoen Nederlanders ­tussen de 18 en 60 jaar die nu geen prioriteit ­krijgen.

De huisartsen krijgen dus nu veruit de grootste bulk vaccins te verstouwen – per praktijk naar schatting 300 à 400 mensen. Dat zijn de huisarts­en gewend; ze delen elk jaar de griepprik uit aan nagenoeg dezelfde groep. Dit najaar bleek de run op de griepprik zo groot dat er ­tekorten ontstonden. De huisarts moest nee verkopen aan patiënten die wel een uitnodiging voor een prik hadden gekregen. “Dat is ongelooflijk vervelend,” zegt Zonneveld. Ze hoopt dat dit geen voorbode is van wat de huisartsen en hun patiënten met het coronavaccin te wachten staat. Voldoende beschikbaarheid van vaccins is dan ook een harde voorwaarde, stelt een woordvoerder van de LHV: “Als wij mensen ­uitnodigen voor een vaccin, dan willen wij 100 procent beschikbaarheid en niet horen: op is op.”

Wijkgebouw

Hoewel de overheid nog geen vaccinatieplan heeft voor­gelegd aan de huisartsen, verwacht Zonneveld ongeveer dezelfde procedure als bij de griepprik in coronatijd. In de logistiek van de huisartsen heeft Zonneveld alle vertrouwen. “Uitnodigingen gaan via de mail en diegenen die dat niet hebben – dat zijn er nog best veel – sturen we een brief. Mensen krijgen een tijdslot waarop ze naar de praktijk kunnen komen.”

“Het is de bedoeling dat patiënten dan via een ingang bij de huisartsenpraktijk naar binnen gaan en via een andere er weer uit, zodat er geen opstoppingen ontstaan. Huisartsen met een praktijk met slechts één ingang, kunnen gebruikmaken van speciaal daarvoor ingerichte wijkgebouwen of kerken, die door de gemeente ter beschikking zijn gesteld. Dat ging tijdens de griepprik goed.”

Zonneveld wijst erop dat er wel voorbereidingstijd nodig is. De streefdatum van minister Hugo de Jonge om op 4 januari te beginnen met vaccineren lijkt haar ‘te optimistisch’ en ‘prematuur’. Pas op 29 december wordt het oordeel van het Europese Medicijnenagentschap (EMA) over het coronavaccin van Pfizer en BioNTech verwacht. Dan moet het hele logistieke apparaat, dat weliswaar is opgetuigd, nog gaan draaien. Zonneveld: “Dan is de vraag: Wanneer krijg je de spullen? Hoeveel? En hoe zit het met het bewaren van de vaccins? Ik moet het nog zien.”

Bij Cordaan, zorginstelling voor verpleeg­huizen en gehandicaptenzorg, leven dezelfde vragen, laat een woordvoerder weten. “Wij zijn ons aan het voorbereiden en er liggen dus al plannen klaar, maar het zijn nog wel plannen met stippellijntjes.”

Minister De Jonge zei gisteren dat er ‘heel veel in de logistiek is voorbereid’, maar het is ook ‘echt een moeilijke puzzel om te leggen’.