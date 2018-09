Huisarts verdacht van ontucht met 7 jonge patiënten

Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) in een praktijk in Amstelveen in 2010 waar hij als invalhuisarts werkte.



De ontucht blijkt uit onderzoek naar ongeveer veertig filmpjes die de huisarts heimelijk maakte, meldde de aanklager vrijdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Den Haag.



Kinderporno

De man, Maarten B., maakte die filmpjes in twee praktijken, in Amstelveen en in Schiedam. Heimelijk filmen is strafbaar. De opnamen zijn onderzocht door een deskundige om te kunnen bepalen of zijn handelen dat daarop is te zien, al dan niet medisch noodzakelijk was.



Het OM vindt dat het bij achttien filmpjes gaat om kinderporno. Hem wordt daarom ook het bezit en de vervaardiging van kinderporno ten laste gelegd.



Op een aantal filmpjes is bovendien te zien dat B. bij zeven patiëntes in Amstelveen handelingen verricht die volgens het OM medisch niet noodzakelijk zijn. De aanklagers bestempelen dat als ontucht met een patiënt. Het gaat om meisjes in de basisschoolleeftijd en tieners. De betrokkenen zijn inmiddels ingelicht.



Eigen dochter

De verdachte werkte als invaller ook op andere plaatsen in de Randstad maar volgens het OM is vooralsnog niet gebleken dat hij ook elders strafbare handelingen heeft gepleegd. Maar het onderzoek loopt nog want niet alle gegevensdragers van B. zijn al onderzocht. Ook wordt nog een getuige gehoord.



De verdachte werd al eerder beschuldigd van het betasten en filmen van vier jonge kinderen in Leiden. Het gaat om zijn eigen dochter en drie vriendinnen.



De rechtbank verwacht de zaak in januari inhoudelijk te behandelen.