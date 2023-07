Huis zoekt leerkracht: op deze Amsterdamse school krijgt de verlossende leerkracht een woning erbij

Ouders van basisschool Waldorf aan de Werf beloven een woning aan de leerkracht die er komt werken. Beeld Getty Images

‘Breaking! Huis zoekt leerkracht’, staat er bij de vacature van basisschool Waldorf aan de Werf in Noord. Over een week start de zomervakantie al en de school heeft nog geen leerkracht voor groep 5-6 gevonden voor volgend schooljaar.

Ouders hadden het artikel in Het Parool gelezen waarin stond dat twee docenten Amsterdam gingen verlaten omdat ze geen huis konden vinden en besloten zelf in actie te komen. Voor de school van hun kinderen maakten ze van het probleem een oplossing.

De verlossende leerkracht kan direct verhuizen naar een nieuwbouwappartement in Noord van 70 vierkante meter met twee slaapkamers. De huur is on-Amsterdams laag: maximaal 1100 euro per maand.

“We zijn in ons netwerk gaan rondvragen: wie heeft er betaalbare woonruimte? De vriend van een vader hier op school had een huis gekocht voor zijn kind later. Hij wilde het tot die tijd verhuren aan mensen uit beroepsgroepen die moeilijk aan een huis komen,” zegt Sanne van Keulen, ouder en lid van de medezeggenschapsraad.

Geen geld voor advertenties

Het is echt een initiatief van de ouders en niet van de directie of het bestuur, benadrukt ze. Op Waldorf aan de Werf, een school met 130 leerlingen, zijn ouders extra betrokken. De vrije school werd in 2020 zelfs opgericht op initiatief van ouders die aan de westkant van Amsterdam-Noord wonen.

“Wij doen alles wat mogelijk is om een leerkracht te vinden voor de school van onze kinderen. En aangezien er geen middelen zijn om vacatures extra uit te lichten of advertenties in te kopen, moesten we wel met een andere oplossing komen.”

Dubbel gevoel

Tegelijkertijd zijn de ouders zich bewust van de keerzijde van hun actie. “Het voelt dubbel. We weten dat hierdoor scholen met ouders die geen huizen kunnen aanbieden het nog lastiger krijgen. Want er is op meer plekken een tekort. Nu wordt het onterecht een competitie tussen scholen en wordt de kansongelijkheid groter. Dat vinden we zorgelijk en onwenselijk, want uiteindelijk willen we allemaal een structurele oplossing voor alle scholen in Amsterdam.”

“Maar als anderen een pandje hebben en zich daar een beetje ongemakkelijk bij voelen: je kunt bijdragen aan de stad door het aan leerkrachten aan te bieden voor een schappelijke prijs.”

Tekort aan leerkrachten ongelijk verdeeld

Het tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs stijgt al jaren. Amsterdam komt nu circa 706 fulltime leraren tekort, een tekort van bijna 17 procent. Daar komt bij dat de tekorten ongelijk verdeeld zijn over de stadsdelen. Nieuw-West komt 25,8 procent tekort, Centrum slechts 3,1 procent.

Voor de komende vier jaar trekt de stad 24 miljoen euro uit om het lerarentekort te lijf te gaan. Voortaan worden per jaar niet veertig maar ten minste zestig sociale en middeldure huurwoningen via een voorrangsregeling aan Amsterdamse leerkrachten aangeboden. Dat is alsnog te weinig. Tot nu toe zijn 112 woningen met voorrang toegewezen aan leerkrachten en er staan sinds 31 mei 2023 98 leerkrachten op de wachtlijst voor een woning.

