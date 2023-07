Huis te huur, inclusief ‘bewonersproblemen’, wat betekent dat?

Meer dan 1500 mensen toonden interesse in een socialehuurwoning aan de Gulden Winckelstraat in Bos en Lommer, die tot eind juni op Woningnet Stadsregio Amsterdam stond aangeboden. Beeld Dingena Mol

Meer dan 1500 mensen toonden interesse in een socialehuurwoning aan de Gulden Winckelstraat in Bos en Lommer, die tot eind juni op Woningnet Stadsregio Amsterdam stond aangeboden. Kenmerken van de woning: drie hoog, vier kamers, en ‘bewonersproblemen’, zo luidt de tekst van de advertentie.

In de advertentie staat ook dat ‘de eerste kandidaat te zijner tijd verder geïnformeerd zal worden’, anderen zouden vanwege de privacywetgeving geen informatie kunnen krijgen.

‘Bewonersproblemen’, wat zijn dat eigenlijk? En wat heb je aan een vage aankondiging als deze?

Gehorig

Gert Jan Bakker van stichting !Woon heeft eerder op Woningnet over woningen vermeld zien staan dat ze ‘gehorig’ zijn. “Maar deze term heb ik nooit gezien,” zegt hij. “Evenmin dat enkel de eerste kandidaat wordt verteld wat er speelt. Dit is natuurlijk heel onduidelijk, je weet dat er iets speelt, maar je komt er pas achter als je reageert.”

De verhuurder van de woning blijkt Stadgenoot. Woordvoerder Dennis Doodeman zegt dat de tekst ‘al ruim een jaar’ wordt gebruikt bij bepaalde woningen. “Dat doen we alleen in gevallen waarin er meer overlast speelt dan gebruikelijk.”

Volgens hem helpt de disclaimer: voorheen haakten gegadigden voor een woning pas af bij de bezichtiging, als ze dan voor het eerst hoorden dat er problemen speelden. Dan duurt het uiteindelijk langer voordat een woning is verhuurd. “Nu kunnen we mensen vooraf al iets meer informatie geven,” zegt hij, “en kunnen mensen een keuze maken.”

Bakker sluit zich daar overigens bij aan. “Als je hopeloos op zoek bent, kun je denken: ik reageer gewoon alsnog. Misschien zit je de hele dag op de universiteit of in de kroeg, en ben je amper thuis.”

Huurcommissie

Het heeft bovendien nóg een voordeel voor huurders: sinds 16 januari geldt een systeem op Woningnet waarmee Amsterdammers punten verliezen als ze wél een woning hebben gekregen, maar deze afwijzen. “Daarom is het ook voor potentiële huurders belangrijk dat we hen goed informeren als er sprake is van overlast,” zegt Joni Haijen namens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Advocaat Victor Oranje staat vaak tegenover woningbouwverenigingen. “Veel van hen hebben huurders met een rugzakje,” zegt hij. “Ze staan vaak genoeg tegenover problematische huurders, waar ze niet makkelijk van af komen.” Hij vindt het daarom een goede zaak om potentiële nieuwe buren daarover te informeren.

Bovendien kan een nieuwe huurder, ook als er zo’n disclaimer op Woningnet staat, zich volgens hem bij ‘elke vorm van overlast’ wenden tot de verhuurder – en als dat geen soelaas biedt, de huurcommissie. De disclaimer dient dus niet als een vrijwaring.

Oranje: “Stel dat de woningbouwvereniging dan zegt: deze huurder wist heel goed wat voor woning hij aanvaardde. Dan heb je als huurder, ondanks dat er wel gewicht toekomt aan de voorafgaande waarschuwing, nog steeds een redelijk goede zaak. In elk geval zolang je dezelfde huur betaalt als iemand in een woning zonder overlast.”

Dat beaamt Bakker van stichting !Woon: een wooncorporatie is verplicht woongenot te leveren. Dat betekent dat het probleem of verantwoordelijkheid voor overlast niet kan worden afgewend op een nieuwe huurder. Wie als eerste kandidaat een woning met ‘bewonersproblemen’ toch besluit af te wijzen, zal bovendien geen punten verliezen, bevestigt Haijen namens de federatie van wooncorporaties.

Lachgas

Toch blijft de vraag: wat valt nou precies onder de term ‘bewonersproblemen’? Joni Haijen van de AFWC zegt dat het van alles kan zijn. “Stank, geluidsoverlast, burenruzies, verwarde personen.”

De man om wiens huis in de Gulden Winckelstraat het gaat, zegt geen idee te hebben van de tekst. “Ik woon hier al 21 jaar, ik zou niet weten waar het over gaat.” Opvallender nog: schuin onder hem is twee maanden geleden een jongen komen wonen. “Bij mij stond er niets in de advertentie,” zegt hij. Hij zegt tot nu toe geen overlast te hebben ervaren.

Benedenbuurvrouw Patricia van der Kluft (50), al bijna dertig jaar woonachtig in het betreffende portiek, heeft wel een idee: ergens in het pand zijn er bewoonsters van in de twintig die ‘regelmatig lachgas gebruiken’. “Dan liggen de ballonnen en gasflessen hier open en bloot naast de container.” Zij zegt dat politie en verhuurder op de hoogte zijn; de politie weigert commentaar te geven.

Stadgenoot zegt vanwege de privacywetgeving geen verdere informatie te kunnen geven. Gert Jan Bakker begrijpt dat: “Kun je in een advertentie zetten dat je buurman bijvoorbeeld alcoholist is? Dat ziet die man natuurlijk ook, evenals dat er een stempel op hem wordt gedrukt.”

Al waarschuwt advocaat Oranje: “Vaak wordt privacy te snel aangevoerd en kan men toch informatie verstrekken, zij het met haken en ogen.”