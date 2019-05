‘Huis en auto rapper Lexxxus beschoten in Diemen’

Volgens getuigen zijn de schoten gelost door twee personen, in het zwart gekleed, die er te voet vandoor zijn gegaan. De politie roept getuigen op zich te meldden en doet onderzoek ter plaatse.

De politie kan de identiteit van de eigenaar van de woning niet bevestigen, maar rapper Lexxxus heeft tegenover AT5 en op zijn Instagram bevestigd dat het om zijn woning zou gaan. De rapper, die eigenlijk Lionel Dors heet, heeft op Instagram een foto geplaatst van een kogelgat in zijn woning. Daarbij schrijft hij: “Waarom is de vraag. Hou me niet bezig met gangsterdingen ben niemand geld schuldig. Dit raakt me echt.”

De post op de Instagram van Lexxxus. Beeld Instagram

Kwakoe

In 2009 werd de rapper neergeschoten op festival Kwakoe. Het schampschot kwam naar eigen zeggen na een woordenwisseling. Vorig jaar vertelde Lexxxus aan Het Parool over zijn nieuwe carrière als vlogger. “Vroeger kende iedereen me als die grote boze jongen van die schietpartij,” zei hij toen. “Maar ik heb een tweede kans ­gekregen: iedereen houdt nu van me. Ik ben een soort knuffelbeer geworden.”