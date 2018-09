Huis-aan-huisblad City krijgt waarschuwing van gemeente

Dat schrijft wethouder Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid Marieke van Doorninck in een brief aan de gemeenteraad. Het blad ontvangt binnenkort een waarschuwing.



De gemeente onderzocht al langer maatregelen om City aan te pakken omdat er veel klachten zijn over de grote hoeveelheid reclame in het blad. Maar liefst 88 procent van het blad is hiermee gevuld.



Om ook bij huizen zonder brievenbussticker bezorgd te mogen worden, moet een huis-aan-huisblad volgens de voorwaarden meer dan 10 procent journalistieke inhoud bevatten. Daar voldoet het blad met 12 procent aan.



Lokaal nieuws

Maar nu heeft Amsterdam toch een reden gevonden om het blad aan te pakken. De genoemde 10 procent journalistieke inhoud moet namelijk betrekking hebben op nieuws uit het stadsdeel waarbinnen het verspreid wordt, en dat is nu niet het geval.



"Uit nadere bestudering van verschillende stadsdeel-edities van City Amsterdam blijkt echter dat slechts één pagina van City Amsterdam onderscheidend en specifiek lokaal nieuws bevat. Daardoor is City - ook volgens de nu geldende regels- niet aan te merken als een huis-aan-huisblad," schrijft de wethouder.



Waarschuwingsbrief

City ontvangt eerst een waarschuwingsbrief, waarin de regels worden uitgelegd. Daarnaast onderzoekt de gemeente het draagvlak voor huis-aan-huisbladen onder Amsterdammers.



Er wordt ook onderzocht of er nieuw folderbeleid moet komen, zoals bijvoorbeeld een hoger percentage nieuws en minder reclame, of een maximaal aantal pagina's reclame.



Folderbeleid

City werd een paar maanden geleden gelanceerd als het antwoord op het Amsterdamse folderbeleid. Sinds begin dit jaar mogen er niet meer zomaar reclamefolders worden verspreid, tenzij goedkeuring is gegeven met een ja-ja-sticker.