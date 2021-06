Huilende Cherif A. zweert dat hij pizzabaas Goran Savic niet doodde

Hulpdiensten op het Hugo de Grootplein na de schietpartij van 23 oktober 2019. Beeld ANP

“Mijn leven is verwoest, zoals het leven van de nabestaanden (van Savic) is verwoest. Ons is groot onrecht aangedaan,” zei A. maandagmiddag in zijn ‘laatste woord’.

Mijn straatje ís schoon

“Ik wil mijn straatje niet schoonvegen. Mijn straatje ís schoon. Mij treft geen blaam in dezen,” snotterde A. De vermoede huurmoordenaar tegen wie justitie 28 jaar cel eiste ‘leeft dag en nacht met het onrecht’. Het scenario dat hij schetst, kan raar klinken, maar het is zijn waarheid. In die lezing schoot een ander in zijn kleding in de pizzeria, om vervolgens het vuurwapen en ‘de schutterstelefoon’ achter te laten in zijn even geleende auto, waarin A. vervolgens meteen weer op pad ging.

“Beste mensen, ik weet dat het een vreemd verhaal is en dat men mij ongeloofwaardig vindt, maar het is een nachtmerrie die ik elke dag herbeleef. Ik bén niet de schutter. Ik zou dat nooit, nooit, nooit een ander kunnen aandoen, niet voor een miljard.”

Integrale vrijspraak

Cherif A.’s emotionele uitbarsting volgde op een pleidooi waarin zijn advocaat Remco Kint integrale vrijspraak voor hem had gevraagd. Volgens de raadsman is ‘niet zonder twijfel vast te stellen dat A. de schutter is’, van wie bewakingscamera’s scherpe beelden maakten.

Dat de schutter Savic doodschoot om te kunnen vluchten of crimineel Durovic te kunnen doden, zoals justitie stelt (‘gekwalificeerde doodslag’) is volgens Kint niet vast te stellen. Mogelijk wilde hij voorkomen dat doelwit Durovic en Savic hem zouden overmeesteren en met zijn eigen wapen op hem zouden schieten – of dat de twee hem zouden schoppen of slaan.

“Durovic is een zware crimineel. Het is in deze wereld eten of gegeten worden.”

Ontlastende elementen

Kint wees er op dat het dossier volop ‘ontlastende elementen’ bevat, naast alle belastende. Getuigen herkenden A. niet van de enige foto die ze was getoond. A.’s ex betwijfelde of het A.’s karakteristieke loopje is dat op de beelden van de schutter is te zien. Op de deurpost is dna van een onbekende man gevonden op een plek waar de schutter die vastpakte. Niet van A.

Kint is het niet met justitie eens dat de 18 minuten tussen het schieten en A.’s aanhouding op de Admiraal de Ruijterweg te kort waren voor zijn scenario, waarin de schutter zijn geleende auto terugbracht, A. zijn door die schutter gebruikte kleding weer aantrok en met de auto (en het wapen en de door de schutter gebruikte telefoon) naar de plek reed waar hij werd gearresteerd.

Belabberd Engels

De agent en de motorrijder die hem zagen vluchten, verloren de schutter uit het oog. “Het is niet alsof een camera live met de vlucht meereed en alles vastlegde.”



A. heeft erkend dat hij het vuurwapen heeft vastgepakt dat hij in zijn auto vond, dus dat zijn dna daar op zat, is niet vreemd. Zijn dna kan via via op de jas van Durovic terecht zijn gekomen. Dat de schutter berichten aan de vermoede ‘spotters’ schreef in belabberd Engels, past niet bij A.’s goede beheersing van de taal, stelt Kint.

De rechtbank doet op 19 juli uitspraak.