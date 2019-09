Hudson’s Bay vertrekt, maar wat komt daar voor terug?

Hudson’s Bay laat straks enkele grote panden leeg achter op het Rokin. Functiemenging - winkels, horeca, kantoren, appartementen - is het devies, maar dat wil de gemeente nu net niet.

Harold Zwaal heeft zijn gedroomde nieuwe buurman al bepaald: zo’n stadswinkel die elektronicakampioen Coolblue aan het opzetten is. De eigenaar van boekhandel Scheltema hoopt dat er aan het Amsterdamse Rokin voor die ene Hudson’s Bay vier winkels terugkeren. “Allemaal verschillend, dat is goed voor de diversiteit.”

Scheltema is dubbel gedupeerd door het vertrek – de buurman zorgt voor reuring en Scheltema is de boekenleverancier van de 13 warenhuizen – maar Zwaal ziet zichzelf niet als slachtoffer. “Het is vooral vervelend voor die mensen. Voor het Rokin betekent dit nog niet zo veel, dat is krachtig genoeg om publiek te trekken. Ik ga er toch vanuit dat die winkels niet lang blijven leegstaan. Dat zou het er niet aantrekkelijker op maken.”

Dat kan wel eens tegenvallen, zegt directeur retail Etienne van Unen van vastgoedadviseur Colliers. “Ik denk dat het een uitdaging wordt die panden weer te vullen. Het aantal internationale winkelketens dat voor zulke vloeroppervlaktes gaat, is op één hand te tellen.”

De meesten zitten bovendien al in Amsterdam. “En zulke winkels gaan nu juist naar minder vierkante meters; kijk naar Mediamarkt.”

Mengen

Van Unen ziet maar één uitweg: mengen. Winkels met horeca op de begane grond, een hotel of appartementen erboven, misschien een flexkantoor of een ‘experience’ (zoals Madame Tussauds aan de overkant).

Jeroen Lokerse van Cushman & Wakefield, dat een aantal vastgoedeigenaren van Hudson’s Baypanden vertegenwoordigt – maar niet die van het Rokin – ziet een mooie foodhal voor zich in de Grote Vleeshal aan de Nes. “Voor de nieuwe winkelpanden, die zich nooit hebben geleend voor een warenhuis, zie ik wel een mooie supermarkt in de kelder, met directe toegang tot de metrolijn. “Op de begane grond en de eerste verdieping is dan best animo voor winkels. Daarboven moet je echt aan iets anders denken, zoals een flexkantoor of hotel. Dan moet de gemeente wel het bestemmingsplan veranderen.”

Ook Mark Klaassen van winkelmakelaar ­Kroese Paternotte ziet opknippen en mixen als beste mogelijkheid. ”Die panden lenen zich uitstekend voor de combinatie van horeca, winkels en werken, misschien een sportschool in de kelder. Aan horecaruimte is in Amsterdam grote behoefte. En het zou een logische locatie zijn voor een aanbieder van flexibele kantoorruimte als We Work.”

“De tijd van warenhuizen is voorbij; er komt echt geen nieuwe V&D. En voor veel winkels is deze locatie niet erg aantrekkelijk. Dit deel van de binnenstad ligt toch buiten de logische looproute.”

Volgens Van Unen ligt de bal ligt nu bij de gemeente, die vermenging van horeca en winkels krampachtig probeert te voorkomen. “Dat is niet meer van deze tijd.”

Hij vreest dat de politieke weerzin tegen ‘blurren’ samen met de aversie om in de binnenstad ook maar iets op te zetten dat bezoekers trekt, de kop van het Rokin in een dode hoek zal veranderen. “Precies het tegenovergestelde van wat men met de Rode Loper probeert te bereiken.”

Geen ramsj

Voor die andere Amsterdamse vestiging van HBC, de voormalige Saks off 5th in de Kalverpassage ziet de toekomst er rooskleuriger uit, verwacht Paul Bremmer van eigenaar Kroonenberg Groep. Alleen moeten er nog wel wat vlekjes worden weggewerkt.

“Wij zullen Hudson’s Bay aan hun huurcontracten houden: zij hebben een exploitatieplicht, dus zullen ze er iets open moeten houden.” Het contract loopt nog 13 jaar.

Financiële genoegdoening gecombineerd met onderverhuur kan een mogelijkheid zijn. “Maar dan willen we wel eerst weten aan wat voor partij. We accepteren niet zomaar een ramsjwinkel. Het moet een goede winkel zijn die op die bijzondere plek past.” Er staan al kandidaten in het vizier. “We gaan niet afwachten wat HBC doet.”