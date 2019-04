Hudson's Bay sluit uitverkoopdochter Saks off 5th

Dit is ook slecht nieuws voor het imago van Nederland als winkelland

Onderverhuur zou een mogelijkheid zijn. "Maar dan willen we wel eerst weten aan wat voor partij. Die moet net zo kwalitatief zijn als Saks off 5th. We accepteren niet zomaar een ramsjwinkel. Het zal een goede partij moeten zijn die op die bijzondere plek past."



Hudson's Bay Company huurt er naar verluidt voor tenminste 15 jaar en zal dat contract moeten naleven. "Het sluiten van Saks off 5th lost niks op. Het is jammer dat ze al zo snel weg gaan. We willen allemaal dat winkels succesvol zijn."



"We hadden de hoop dat door de aandeelhouderswissel bij het moederbedrijf van Hudson's Bay de situatie zou verbeteren. Dit is ook slecht nieuws voor het imago van Nederland als winkelland."



Kalverpassage

Kroonenberg heeft flink geïnvesteerd in het pand op de begane grond aan de Kalverstraat en de eerste verdieping van de Kalverpassage, naast de investeringen die het Amsterdamse vastgoedbedrijf aan de voormalige Kalvertoren heeft gedaan. "De werkzaamheden voor het pand van Saks of 5th maken deel uit van de huurovereenkomst. Wij willen daar wel voor gecompenseerd worden."



Saks off 5th is oorspronkelijk de outletdochter van het Amerikaanse luxewarenhuis Saks 5th Avenue - onderdeel van het Canadese Hudson's Bay Company - waar modemerken hun overtollige modevorraad, te veel geproduceerde kledij of 'overstock' uit andere winkels kunnen verkopen.



Uitverkoopwalhalla

De uitverkoop in het uitverkoopwalhalla is inmiddels begonnen. Eigenaar Galeria Kaufhof Karlstad wil alle vestigingen van de Amerikaans keten in Europa sluiten.



De sluiting lijkt onderdeel van de diepe crisis waarin de Nederlandse activiteiten van Hudson's Bay verkeren. Vorige week lekte via een Duits zakenblad interne notities uit waarin het Europese management van het bedrijf adviseert de Nederlandse winkels en warenhuizen nog dit jaar te sluiten. Anders zullen de verliezen tot en met 2027 wel eens tot een miljard euro oplopen.