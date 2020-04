Hudson’s Bay-pand aan Rokin wordt kantoor betaalbedrijf Adyen

Het warenhuis Hudson's Bay in betere tijden. Beeld ANP Kippa

Voor de in 2016 opgeleverde warenhuisnieuwbouw werd het roze kantoorgebouw van Fortis aan het Rokin gesloopt. Het complex staat sinds december leeg nadat het Canadese flopwarenhuis na 2,5 jaar uit Nederland wegtrok.

“Onze uitdaging is dat we hard groeien en ook in deze coronacrisis veel mensen aannemen,” zegt financieel topman Ingo Uytdehaage van Adyen. “We willen bovendien naar een plek waar we zichtbaar zijn. We zijn als klein Amsterdams bedrijf begonnen en de afgelopen jaren hard doorgegroeid. Daar hoort bij dat je laat zien wie je bent.”

Grote Vleeshal

Adyen betrekt vrijwel het hele warenhuiscomplex, zowel beide panden aan het Rokin als de achtergelegen Grote Vleeshal aan de Nes. Alleen de voormalige kindermodeafdeling van Hudson’s Bay naast boekhandel Scheltema valt buiten de deal. “Dit najaar trekken we er in. Het eerste deel in oktober klaar, het tweede voor het einde van het jaar.”

“Toen we hoorden dat Hudson’s Bay wegging, hebben we meteen gekeken of die panden iets voor ons waren,” zegt Uytdehaage. “We hebben de eigenaren benaderd, verteld wat we met de panden zouden willen doen en gekeken hoe we er een kantoor van kunnen maken.”

Adyen trok daarbij op met de oorspronkelijke architect, Rijnboutt, en met interieurarchitecten van Tank, en kreeg voor de onderhandelingen hulp van de Amsterdamse makelaar Broersma.

Glasdak

De exacte indeling van het 17.000 vierkante meter grote complex wordt nog bepaald, onder meer wat er gebeurt met de bovenste etage waar onder een spectaculair glasdak tot voor kort een restaurant van Ron Blaauw was gevestigd. “Het is voor ons nog allemaal nieuw,” zegt Uytdehaage. “We hebben een plan op hoofdlijnen, nu is het details uitwerken.”

Adyen heeft vrij spel. “Het pand wordt leeg aan ons opgeleverd. We willen de uitstraling heel graag hetzelfde houden, met een open vloerplan. Waar het kan, handhaven we de roltrappen, alhoewel dat op de hogere verdiepingen minder handig is. Maar we realiseren ons dat het pand misschien ooit weer voor iets anders gebruikt moet worden.”

De begane grond blijft zo open mogelijk, alhoewel niet helemaal toegankelijk voor publiek. “We gaan ons zeker niet afschermen voor de stad. In het ene pand komt op de begane grond de receptie, het andere wordt een plek om te overleggen en te vergaderen, in caféstijl. We vinden die zichtbaarheid zowel vanaf het Rokin als vanaf de Nes belangrijk.”

Eigen metroingang

“We willen niet terug naar het gesloten, roze fort van Fortis dat hier voorheen stond. Alle ingangen blijven in gebruik.” Adyen krijgt zelfs zijn eigen metroingang, die al bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn is voorbereid en momenteel wordt doorgebroken. Het bedrijf zal ook de openbare fietsenkelder onder de Grote Vleeshal blijven exploiteren.

Het complex wordt niet helemaal kantoor. Een deel van de begane grond blijft winkelpand. “Een van de ideeën die we hebben is om een pop-upstore op te zetten, waar om de paar maanden een van onze klanten in kan trekken. Zodat hij op een prachtige plek in de stad zit en wij kunnen laten zien wat we voor een winkelier en de consument kunnen betekenen.”

In het pand, dat Adyen niet als hoofdkantoor wil bestempelen, is plek voor duizend medewerkers. Het bedrijf heeft momenteel achthonderd mensen in Amsterdam werken. “Het wordt ruim opgezet. Maar we willen het ook gebruiken voor bijeenkomsten en evenementen met klanten en personeel.”

Vanwege de snelle groei houdt Adyen het huidige onderkomen aan het Oosterdokseiland, dat vorig jaar nog werd uitgebreid toen buurman Vodafone vertrok, ook aan.

Groot probleem

De drie panden aan het Rokin en Nes zijn eigendom van een drietal buitenlandse vastgoed-bv’s en worden beheerd door de vastgoedtak van het Zwitserse Zürich Verzekeringen. Die liet de deal over aan de Amsterdamse winkelmakelaar KroesePaternotte en het Zwitserse Valens.

“Dit is een prachtige oplossing voor een groot probleem,” zegt een woordvoerder van Kroese. “Er was wel wat interesse van winkelketens voor de begane grond en de kelder, maar niet voor het hele complex. Dat een bedrijf als Adyen hier intrekt is fantastisch nieuws voor Amsterdam.”