Hudson's Bay: ‘Nederlandse verhuurders vormden verboden kartel’

Het omvallen van warenhuis Hudson’s Bay is een straatgevecht geworden. Terwijl eigenaren van de vijftien panden nog altijd tevergeefs proberen het Canadese moederbedrijf aan de afspraak te houden om tot 2027 zeker 280 miljoen euro huur door te betalen, betichten de Canadezen de verhuurders van verboden kartelvorming.

Hudson’s Bay Company (HBC), het Canadese moederbedrijf van het failliete Nederlandse flopwarenhuis, wil maar liefst 25 partijen onder ede horen. HBC vindt dat ze uit de doeken moeten doen hoe ze hebben samengespannen om het concern te dwingen nog zeven jaar huur te betalen, ook al is het warenhuis hier al lang en breed vertrokken.

Daaronder eigenaren van de voormalige winkelpanden als verzekeraars ASR, Allianz en Zürich, vastgoedgiganten Kroonenberg Groep, Wereldhave en Unibail-Rodamco maar ook het pensioenfonds van de slagers. Daarnaast zijn ook het vastgoedimperium van de familie Blokker - dat het warenhuismagazijn in Mijdrecht aan de Canadezen verhuurde - en de logistieke partner van de keten opgeroepen. Ook de curatoren van de failliete Nederlandse dochter dienen op te draven.

Huurgarantie

Het Canadese moederbedrijf stelde zich bij de komst van Hudson’s Bay naar Nederland in 2017 garant voor tien jaar huurverplichtingen à 56,4 miljoen euro per jaar. Het maakt daarbij niet uit dat het warenhuis is vertrokken en een deel van de panden alweer nieuwe huurders trekt. Die toezegging was destijds het plengoffer voor de 176 miljoen euro die eigenaren van HBC-vastgoed investeerden om de panden klaar te stomen voor het warenhuis.

Nu de Canadezen vanwege miljoenenverliezen met de staart tussen de benen uit Nederland zijn vertrokken, houden vrijwel alle vastgoedeigenaren het moederbedrijf aan die ‘concerngarantie’. Daartoe lopen nu meerdere procedures zowel in Canada als in de Amerikaanse staat Delaware, notoir vanwege de lakse bedrijfsregels en status als zakelijk belastingparadijs.

De schade voor de Canadezen kan in principe oplopen tot bijna 400 miljoen euro, alhoewel de curatoren van de failliete Nederlandse activiteiten rekenen op een bedrag van 280 miljoen.

‘Onderlinge afspraken’

HBC is echter niet van plan te betalen. Volgens de Canadezen zijn er ‘sterke aanwijzingen dat er onderlinge afspraken over de concerngarantie zijn gemaakt tussen de verhuurders’, in strijd met de Nederlandse en Europese kartelregels. HBC wil daarvoor bewijs verzamelen om vervolgens rechtszaken te starten en klachten bij kartelautoriteiten in te dienen.

Als het opzetje lukt, wordt niet alleen de miljoenenafspraak vernietigd maar zouden de vastgoedeigenaren ook door kartelwaakhond ACM en de Europese Commissie kunnen worden beboet. Zo ver is het nog lang niet; voorlopige getuigenverhoren zijn nog geen rechtszaken. Ze worden vaak gebruikt om de tegenpartij onder druk te zetten. Bovendien kan HBC nu bij Canadese en Amerikaanse rechters volhouden dat er in Europa nog procedures lopen.

Afleidingsmanoeuvre

Inmiddels zijn door een aantal verhuurders bezwaarprocedures gestart tegen de oproep, die ze als een afleidingsmanoeuvre zien. Ze ontkennen dat er ooit onderling afspraken zijn gemaakt en dat de voorwaarden voor de huurcontracten juist zijn gedicteerd door HBC en zijn advocaten. De zaak zal op zijn vroegst in de herfst dienen.

HBC probeert al langer onder de miljoenengarantie uit te komen. Bij zes panden van verhuurder CBRE moest de rechter er een jaar geleden al aan te pas komen om de concerngarantie af te dwingen nadat de Canadezen deze weigerden te bekrachtigen.

Alleen voor het warenhuis in het Utrechtse Hoog Catharijne sloot HBC vlak voor het faillissement een deal met eigenaar ASR. Voor 2,9 miljoen euro werd het nog lopende huurcontract, in principe van nog bijna 33 miljoen euro, afgekocht. Desondanks dient ook ASR op te draven, als het aan Hudson’s Bay ligt.

Achterstallige huur

Het regent inmiddels over en weer rechtszaken. Zo veroordeelde de Amsterdamse rechtbank HBC eind vorig maand tot het betalen van ruim drie miljoen euro achterstallige huur aan Unibail Rodamco voor de vestiging in Almere.

De Amsterdamse Kroonenberg Groep spande eind vorig jaar met succes een zaak tegen het warenhuis aan voor de vestigingen in Amsterdam Kalverpassage en Breda. Daarvoor was zwart op wit afgesproken dat HBC Nederland ze tot half 2022 open zou houden. Nu dat niet is gebeurd, lopen er dwangsommen die kunnen oplopen tot vijftig miljoen euro. Door het faillissement zijn die nu onderdeel van de failliete boedel.